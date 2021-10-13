В Тульской области суточное число заболевших ковидом резко увеличилось до 161

Фото из архива Myslo.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 161 случай заболевания коронавирусом, 153 человека выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 56 496 жителей региона, 48 617 вылечились, 3171 умер.

За прошедшие сутки в России зафиксировали новый максимум суточной смертности от ковида — скончались 984 человека.

Напомним, на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Тульской области предлагают ввести ряд ограничений, среди которых посещение кафе, торговых центров, кинотеатров, боулинга, спортивных мероприятий только по QR-коду. Предлагаемый срок вступления ограничений — 19 октября.