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Группа «Элизиум» выступит в Туле

Группа «Элизиум» выступит в Туле

​16 октября в клубе Backstage состоится большой концерт культовой рок-группы «Элизиум» — «25 космических лет». Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Группа «Элизиум» начала творческую карьеру в 1995 году с выступлений в родном Нижнем Новгороде. Первый альбом музыканты записали годом позже на съемной квартире, а широко известными стали после 2002 года, когда вышел второй альбом «Все острова».

«Элизиум» быстро вошел в число ведущих исполнителей на российской панк-сцене. Музыка группы — это микс поп-панка и ska с элементами рэгги, металла и других жанров. Сами участники называют свой стиль «космос-рок».

Тексты и музыку большинства песен написал лидер и основатель «Элизиума» Дмитрий Кузнецов. В активе «Элизиума» есть и трибьют-альбомы с кавер-версиями песен любимых иностранных и русских артистов.

В настоящее время группа продолжает выступать на концертах и музыкальных фестивалях, а фанаты отмечают, что выступления «Элизиума» всё такие же драйвовые и энергичные, как и в начале их карьеры. 

Вы можете купить билеты онлайн:
 
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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 11:50 0
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