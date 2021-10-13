Группа «Элизиум» выступит в Туле
16 октября в клубе Backstage состоится большой концерт культовой рок-группы «Элизиум» — «25 космических лет». Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
Группа «Элизиум» начала творческую карьеру в 1995 году с выступлений в родном Нижнем Новгороде. Первый альбом музыканты записали годом позже на съемной квартире, а широко известными стали после 2002 года, когда вышел второй альбом «Все острова».
«Элизиум» быстро вошел в число ведущих исполнителей на российской панк-сцене. Музыка группы — это микс поп-панка и ska с элементами рэгги, металла и других жанров. Сами участники называют свой стиль «космос-рок».
Тексты и музыку большинства песен написал лидер и основатель «Элизиума» Дмитрий Кузнецов. В активе «Элизиума» есть и трибьют-альбомы с кавер-версиями песен любимых иностранных и русских артистов.
В настоящее время группа продолжает выступать на концертах и музыкальных фестивалях, а фанаты отмечают, что выступления «Элизиума» всё такие же драйвовые и энергичные, как и в начале их карьеры.
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