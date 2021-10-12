С 19 октября в Тульской области вводят новые ограничения: в кафе, ТЦ и кинотеатры по QR-кодам

На заседании оперштаба губернатор Алексей Дюмин напомнил, что на прошлой неделе он давал поручение разработать ковидные ограничения с учетом эпидемиологической обстановки.

Начальник правового управления Наталья Архипова рассказала, что ограничения уже подготовлены.

– Мы предлагаем ограничить работу общепитов с 24.00 до 7.00 за исключением дистанционной торговли и самовывоза. Ввести QR-коды для посещения кинотеатров, театров, музеев, боулинга, спортивных мероприятий. Их смогут посещать либо те, кто прошел вакцинацию, либо переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Предлагаемый срок вступления ограничений — 19 октября.

– Вместе с Роспотребнадзором мы прорабатываем целесообразность введения ограничений, которые предусматривают посещение ресторанов, кафе и крупных ТЦ по QR-кодам. Кроме того, предлагаем ввести запрет на проведение банкетов.