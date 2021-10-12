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С 19 октября в Тульской области вводят новые ограничения: в кафе, ТЦ и кинотеатры по QR-кодам

С 19 октября в Тульской области вводят новые ограничения: в кафе, ТЦ и кинотеатры по QR-кодам

Проект указа об ограничениях уже подготовлен.

На заседании оперштаба губернатор Алексей Дюмин напомнил, что на прошлой неделе он давал поручение разработать ковидные ограничения с учетом эпидемиологической обстановки.
 
Начальник правового управления Наталья Архипова рассказала, что ограничения уже подготовлены.
 
– Мы предлагаем ограничить работу общепитов с 24.00 до 7.00 за исключением дистанционной торговли и самовывоза. Ввести QR-коды для посещения кинотеатров, театров, музеев, боулинга, спортивных мероприятий. Их смогут посещать либо те, кто прошел вакцинацию, либо переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев.
 
Предлагаемый срок вступления ограничений — 19 октября.
 
– Вместе с Роспотребнадзором мы прорабатываем целесообразность введения ограничений, которые предусматривают посещение ресторанов, кафе и крупных ТЦ по QR-кодам. Кроме того, предлагаем ввести запрет на проведение банкетов.
Сюжет: Коронавирус
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