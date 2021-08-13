Зарегистрированы еще три кандидата на должность губернатора Тульской области

Члены облизбиркома зарегистрировали трех кандидатов на должность губернатора Тульской области — Юрия Моисеева (выдвинут партией «Коммунисты России»), Владимира Исакова (КПРФ) и Владимира Ростовцева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Также в рамках заседания было принято постановление об отказе в регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Тульская область — Тульский одномандатный избирательный округ № 183 Любови Синициной (выдвинута в порядке самовыдвижения).

Часть вопросов повестки касалась проведения жеребьевок по распределению бесплатного эфирного времени на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и на выборах губернатора Тульской области.

Жеребьевки состоятся 16 августа с 9 час. 30 мин. в здании Тульской Федерации профсоюзов по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 46, 2-ой этаж, актовый зал.

Кроме того, облизбирком согласовал территориальным избирательным комиссиям Тульской области образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Всего образовано 9 временных избирательных участков в Зареченском, Привокзальном, Пролетарском, Советском, Центральном районах г. Тулы и Новомосковском районе Тульской области — в учреждениях здравоохранения и УФСИН России по Тульской области.