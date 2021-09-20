Представители независимого общественного наблюдения отметили высокий уровень организации выборов в Тульской области

За три дня в Центре общественного наблюдения в атриуме Тульского кремля поработали в общей сложности больше ста наблюдателей.

В Тульской области завершаются выборы губернатора Тульской области и депутатов Государственной Думы РФ. О том, как прошло голосование, на брифинге в Центре общественного наблюдения говорили члены Общественной палаты региона и представители независимого общественного наблюдения.

– Выборы подходят к завершению, и можно оценить эффективность работы Центра общественного наблюдения за выборами в Тульской области и системы видеонаблюдения, которая охватила 544 избирательных участка региона, – на таких участках нарушений не зафиксировано, а Центр помог масштабно продемонстрировать честность и открытость выборного процесса, – отметил руководитель регионального штаба общественного наблюдения за выборами в Тульской области Константин Данилов. – Хотелось бы, чтобы системы видеонаблюдения в рамках будущих избирательных кампаний были установлены на каждом избирательном участке, что поможет повысить уровень доверия к выборам.

Константин Иванович напомнил, что за три дня в Центре общественного наблюдения в атриуме Тульского кремля поработали в общей сложности больше ста наблюдателей.

Кроме того, легитимность голосования и соблюдение норм санитарно-эпидемиологической защиты на избирательных участках на протяжении трех дней голосования контролировали члены Общественной палаты Тульской области в рамках выездного мониторинга. Всего было проверено около 50 участков.

– Члены Общественной палаты постарались охватить все муниципальные образования от Белева до Венева, от Ефремова до Суворова, – отметила председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина. – Мы обратили внимание, что везде есть наблюдатели, среди которых и общественные независимые. А если присутствуют независимые наблюдатели, то вопросы по открытости и легитимности снимаются оперативно. Школа обучения наблюдателей сегодня показала свою эффективность: вырос уровень компетенции, наблюдатели подготовлены к ведению наблюдения. Сегодня и накануне я посетила Одоев, Белев, Суворов, Дубну. Отмечу, что везде люди идут на участки в приподнятом настроении, звучит гимн России, обстановка торжественная.

Эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области Андрей Белобрагин рассказал:

– За три дня мониторинга ни к одному участку у меня вопросов не возникло. Любой избиратель мог сообщить о своих замечаниях или оценить ход голосования через самые различные ресурсы: работал Центр общественного наблюдения, сайт Ассоциации «НОМ», на участках были размещены плакаты с QR-кодом и ссылкой на опрос участников голосования. Работала горячая линия Общественной палаты Тульской области. На каждое сообщение реагировали независимые эксперты, задача которых – детально вникать и объективно разбираться в любой возникающей ситуации.

Член Общественной палаты Тульской области, председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов посетил 34 избирательных участка в четырех муниципальных образованиях: Новомосковске, Донском, Узловском и Кимовском районах.

– За три дня проехал почти 500 километров, – рассказал Вадим Владимирович. – Отмечу, что все участки, которые я видел, отличает высокий уровень организации выборов, причем вне зависимости от того, расположен участок в городе или сельской территории.

Член региональной Общественной палаты, председатель Молодежного парламента при Тульской областной Думе Евгений Панфилов отметил:

– С точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности и обеспечения прозрачности и законности выборов ни по одному из участков у меня замечаний не возникло. Избирателям выдавались индивидуальные ручки для заполнения бюллетеней, везде был достаточный запас масок и перчаток, паспорт избиратели не передавали в руки членам УИК, а показывали бесконтактно. То есть были предусмотрены все нюансы действительно безопасного для избирателей голосования.

Член Общественной палаты региона Николай Жуков рассказал:

– За все три дня голосования не увидел отклонений ни на одном участке. Везде достойный уровень подготовки, организации и проведения выборов.

В дни выборов он побывал в Щекинском, Плавском, Воловском, Арсеньевском и Куркинском районах.

Еще более отдаленные избирательные участки – в Ефремове, Тепло-Огаревском и Каменском районах – посетил член Общественной палаты Тульской области, заместитель председателя комиссии по взаимодействию с общественными советами и ОНК Игорь Крюков.

Вместе с уполномоченным по правам человека в Тульской области Татьяной Лариной и представителями контрольно-надзорных ведомств он побывал еще и на участках, организованных в учреждениях закрытого типа:

– Помещения для голосования в полной мере соответствовали всем предъявляемым требованиям, – отметил Игорь Вячеславович. – На участках проводилась термометрия, присутствующие соблюдали рекомендации Роспотребнадзора. Избирательные участки были оборудованы информационными стендами со всеми необходимыми для голосования сведениями. В полном порядке находились кабины и места для тайного голосования. Работа была организована на высоком уровне.

Член Общественной палаты региона Алексей Комиссаров в первый день выборов побывал на участках в Ясногорске и в Алексине, затем продолжил мониторинг в Ясногорском районе и в Туле.

– На каждом участке присутствовали наблюдатели, в том числе представители независимого общественного наблюдения, – рассказал Алексей Сергеевич. – Голосование проходило в полном соответствии с законодательными нормами и требованиями санитарно-эпидемиологической защиты.

Член региональной Общественной палаты, председатель Молодежного парламента при Тульской областной Думе Евгений Панфилов отметил:

– В помещениях для голосования на входе проверяли температуру, специальными линиями были обозначены схемы передвижения, чтобы не нарушать социальную дистанцию, избиратели использовали маски. Везде были размещены стенды с информацией о числе избирателей, голосующих на данном участке, о кандидатах и партиях и другие обязательные к открытому размещению сведения.

Член Общественной палаты Тульской области, председатель Тульской еврейской общины, бизнесмен Ерухом Шальмиев также отметил высокий уровень организации выборов:

– Продуманы до малейших деталей все вопросы, связанные как с защитой здоровья, так и с организацией работы участковых избирательных комиссий и подготовкой участков к голосованию. Были обеспечены надлежащие условия для всех участников избирательного процесса.