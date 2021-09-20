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Алексей Дюмин: «Хочу поблагодарить жителей Тульской области, которые пришли на избирательные участки»
Фото из архива Myslo.

Алексей Дюмин: «Хочу поблагодарить жителей Тульской области, которые пришли на избирательные участки»

Также губернатор выразил благодарность правоохранителям, обеспечивавшим порядок во время голосования.

На заседании оперштаба подвели итоги выборов, которые прошли в регионе 17, 18 и 19 сентября. О результатах губернатору Тульской области Алексею Дюмину доложил председатель облизбиркома Павел Веселов.
 
По его словам, явка на выборы составила 52,85%, это 608 247 избирателей. Организацией занимались более 11 тыс. человек. Ежедневно присутствовало более 2000 наблюдателей.
 
Пятипроцентный барьер преодолели пять партий из 14: это «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия» и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ».
 

В голосовании на выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу № 183 победил Виктор Дзюба, по № 184 — Надежда Школкина.

– На выборах губернатора победили Вы, Алексей Геннадьевич. С чем я Вас и поздравляю, — резюмировал Павел Веселов.

Алексей Дюмин:
 
– Хочу поблагодарить всех жителей Тульской области, которые пришли на избирательные участки, отдали свои голоса, сделали свой выбор.
 
Также губернатор выразил слова благодарности правоохранителям за обеспечение безопасности и членам избиркома за их работу.
Сюжет: Выборы-2021
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