Алексей Дюмин: «Хочу поблагодарить жителей Тульской области, которые пришли на избирательные участки»

Фото из архива Myslo.

Также губернатор выразил благодарность правоохранителям, обеспечивавшим порядок во время голосования.

На заседании оперштаба подвели итоги выборов , которые прошли в регионе 17, 18 и 19 сентября. О результатах губернатору Тульской области Алексею Дюмину доложил председатель облизбиркома Павел Веселов.

По его словам, явка на выборы составила 52,85%, это 608 247 избирателей. Организацией занимались более 11 тыс. человек. Ежедневно присутствовало более 2000 наблюдателей.

Пятипроцентный барьер преодолели пять партий из 14: это «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия» и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ».

В голосовании на выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу № 183 победил Виктор Дзюба, по № 184 — Надежда Школкина. – На выборах губернатора победили Вы, Алексей Геннадьевич. С чем я Вас и поздравляю, — резюмировал Павел Веселов. Алексей Дюмин:

– Хочу поблагодарить всех жителей Тульской области, которые пришли на избирательные участки, отдали свои голоса, сделали свой выбор.

Также губернатор выразил слова благодарности правоохранителям за обеспечение безопасности и членам избиркома за их работу.