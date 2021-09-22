Алексей Дюмин принес присягу: «Время наращивать успехи, этого ждут от нас люди»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На ней присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, представители Федерального Собрания РФ , руководители федеральных, окружных и территориальных органов исполнительной власти, губернаторы регионов ЦФО, депутаты Тульской областной Думы, руководители органов местного самоуправления Тульской области, почетные граждане Тульской области, представители общественности региона.



Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага России, флага Тульской области, официальных символов власти — Устава (Основного закона) региона и Знака губернатора Тульской области.



Председатель регионального избиркома Павел Веселов огласил итоги выборов губернатора Тульской области. Избирательная комиссия постановила:

признать выборы губернатора Тульской области состоявшимися и действительными;

считать Алексея Геннадьевича Дюмина, получившего 506 816 голосов избирателей, что составляет 83,58% от числа принявших участие в голосовании, избранным на должность губернатора Тульской области.

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев сообщил, что в соответствии со статьей 31 Устава Тульской области губернатор вступает в должность после принесения присяги. Во время церемонии вступления в должность глава региона получает Знак губернатора и текст Устава Тульской области, исполненный в единственном экземпляре.



Алексей Дюмин принес присягу и заверил ее подписью. Затем он обратился к собравшимся с приветственной речью. Глава региона поблагодарил всех за поддержку, понимание, участие, ответственность, готовность вместе действовать на благо Тульской области и всей России.



Губернатор отметил, что, несмотря на новые вызовы, в регионе развивались медицина и образование, строились новые школы, детсады, предприятия, крупные спортивные комплексы и другие важные социальные объекты, благоустраивались подъезды, дворы, улицы, открывались новые общественные пространства, создавался новый образ Тулы и Тульской области на общероссийском и даже международном уровне.



Алексей Дюмин подчеркнул, что в трудную минуту туляки всегда готовы сплотиться и действовать всем миром: «Все вместе мы боролись с коронавирусом. Спасали людей. Помогали друг другу. И по-другому быть не может».



По словам губернатора, регион успешно выполнил Программу развития «Земля силы и талантов».

– Все мы многому научились за прошедшие годы. Стали сильнее. И уверенно смотрим вперед. Мы многого добились. Время наращивать успехи. Именно этого ждут от нас люди. Ждет Президент России Владимир Владимирович Путин, — подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин особо отметил, что один из актуальных вопросов — разрыв между муниципалитетами области.

– Областной центр — это визитная карточка, по которой судят обо всем регионе, поэтому не вкладываться в его обновление мы не имеем права. Но точно так же у нас нет права забывать о том, что область — это не только Тула. И важная задача для власти — делать всё, чтобы у нас не было забытых территорий. Мгновенно этот вопрос не решить. Но мы будем заниматься им всерьез, чтобы люди чувствовали реальные перемены к лучшему, — подчеркнул губернатор.

Алексей Дюмин подчеркнул, что успех любого руководителя — это заслуга его команды, результат ее добросовестности, ответственности, профессионализма и умения слаженно работать на решение общих задач.

– Всё это у нас с вами есть. Всех нас объединяет любовь к Тульской области, к нашей Родине. Мы все — одна команда. В этом наша сила и наша стабильность, наше будущее и будущее наших детей, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Игорь Щеголев поздравил Алексея Дюмина с победой на выборах и со вступлением в должность губернатора Тульской области.

– Вы одержали убедительную победу на выборах и получили доверие избирателей. За время, что Вы возглавляете Тульскую область, у туляков была возможность убедиться в Ваших качествах сильного лидера, способного реализовывать самые смелые и масштабные проекты, добиваться целей, работать с людьми и для людей, улучшать качество жизни людей. Впереди еще много задач, требующих решения. Уверен, что профессионализм, решительность, Ваш управленческий и жизненный опыт, а главное — доверие людей, помогут Вам обеспечить успешное развитие области, — подчеркнул он.