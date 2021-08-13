Житель Ефремова избил топором своего гостя, который отказывался пить

11 августа Ефремовским районным судом Тульской области рассмотрено уголовное дело в отношении Спирина М.В., обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью человека.

Днем 9 мая 2021 года Спирин находился в своей квартире вместе со знакомым М. Мужчины выпивали. А когда гость отказался продолжать возлияния, радушный хозяин расстроился и начал приводить аргументы в пользу продолжения банкета. Но первый стоял на своем. Завязалась ссора.

Спирин решил проучить неблагодарного друга и вооружился топором. Щекой топора он ударил гостя. А после еще несколько раз стукнул его кулаками по голове и рукам, «причинив ему вред здоровью средней тяжести».

В судебном заседании подсудимый Спирин М.В. вину в совершении преступления, признал полностью.

Приговором суда за совершенное преступление гражданину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.