Тульские олимпийцы получат за медали вознаграждение от 1,7 до 2,5 миллионов рублей
Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о поощрении российских спортсменов, ставших победителями и призёрами XXXII летних Олимпийских игр, завершившихся в Токио 8 августа.
Согласно документу, вознаграждение за золотую медаль устанавливается на уровне 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, за бронзовую — 1,7 млн рублей.
Тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.
Иван Гирёв — студент училища олимпийского резерва, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки сборных команд Тульской области. Завоевал командное олимпийское серебро в эстафете 4×200 метров вольным стилем.
Анастасия Войнова — велогонщица, уроженка Тульской области. Совместно с Дарьей Шмелевой завоевала бронзу в командном спринте на велотреке.
Сергей Семёнов — уроженец Тульской области, представлявший нашу страну в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. Завоевал бронзу.
Гульназ Хатунцева (справа) — российская трековая велогонщица. С 2020 года она представляет Тульскую область в составе команды Marathon-Tula Cycling Team. Бронза в мэдисоне.