новости
новости
Регистрация
Тульские олимпийцы получат за медали вознаграждение от 1,7 до 2,5 миллионов рублей

Тульские олимпийцы получат за медали вознаграждение от 1,7 до 2,5 миллионов рублей

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о поощрении российских спортсменов, ставших победителями и призёрами XXXII летних Олимпийских игр, завершившихся в Токио 8 августа.

Согласно документу, вознаграждение за золотую медаль устанавливается на уровне 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, за бронзовую — 1,7 млн рублей. 

Тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.

Напомним:

Иван Гирёв — студент училища олимпийского резерва, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки сборных команд Тульской области. Завоевал командное олимпийское серебро в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

Анастасия Войнова — велогонщица, уроженка Тульской области. Совместно с Дарьей Шмелевой завоевала бронзу в командном спринте на велотреке.

Сергей Семёнов — уроженец Тульской области, представлявший нашу страну в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. Завоевал бронзу.

Гульназ Хатунцева (справа) — российская трековая велогонщица. С 2020 года она представляет Тульскую область в составе команды Marathon-Tula Cycling Team. Бронза в мэдисоне.

 

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
Олимпиадаспортвознаграждение
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске Suzuki проехал по встречке, влетел в отбойник и поехал дальше: видео
В Новомосковске Suzuki проехал по встречке, влетел в отбойник и поехал дальше: видео
Зарегистрированы еще три кандидата на должность губернатора Тульской области
Зарегистрированы еще три кандидата на должность губернатора Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.