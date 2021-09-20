Дюмин победил на выборах главы Тульской области
Он набрал 83,9% голосов.
После обработки 100% протоколов стало известно, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин победил на выборах.
Выборы признаны состоявшимися. Отметим, что Дюмин пошел на выборы как самовыдвиженец.
Тульскую область он возглавляет с 2016 года.
Представители независимого общественного наблюдения отметили высокий уровень организации выборов в Тульской области
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