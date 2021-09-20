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Дюмин победил на выборах главы Тульской области

Дюмин победил на выборах главы Тульской области

Он набрал 83,9% голосов.

После обработки 100% протоколов стало известно, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин победил на выборах.
 
Выборы признаны состоявшимися. Отметим, что Дюмин пошел на выборы как самовыдвиженец.
 
Тульскую область он возглавляет с 2016 года.
 
Сюжет: Выборы-2021
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