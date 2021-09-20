Дюмин победил на выборах главы Тульской области

Он набрал 83,9% голосов.

После обработки 100% протоколов стало известно, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин победил на выборах.

Выборы признаны состоявшимися. Отметим, что Дюмин пошел на выборы как самовыдвиженец.

Тульскую область он возглавляет с 2016 года.