ПОЛЕМА увеличила объем производства по итогам первого полугодия 2021 года

Завод порошковой металлургии «ПОЛЕМА» (входит в состав ПМХ) в первом полугодии 2021 года увеличил объем производства на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период ПОЛЕМА выпустила 347 тонн продукции. Производство восстановленных порошков увеличилось на 69%, распыленных — на 45%, производство изделий из молибдена выросло на 20%, из хрома — на 18%.

Объем инвестиций составил 50 млн руб. В числе основных реализованных проектов — установка нового оборудования для плазменной наплавки и токарно-обрабатывающих центров с ЧПУ для производства роликов для привалковой арматуры.

«Юбилейный год мы встречаем с хорошими результатами. Предприятие нарастило производство и расширило номенклатуру выпускаемой продукции. Появилось и принципиально новое направление — начали производство роликов для привалковой арматуры прокатных станов. В ближайших наших планах — запуск локальных очистных сооружений промышленных стоков, которые позволят полностью исключить их сброс на очистные сооружения Тулачермета, а также увеличить степень очистки», – отметил управляющий директор АО «ПОЛЕМА» Алексей Филиппов.

Справка о компании

Промышленно-металлургический холдинг – российская вертикально-интегрированная металлургическая компания, специализирующаяся на производстве товарного чугуна и кокса, добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, литейном производстве и порошковой металлургии. ПМХ является ведущим мировым экспортером товарного чугуна и крупнейшим поставщиком товарного кокса в СНГ. Ключевые производственные активы группы расположены в Кемеровской, Белгородской, Тульской и Калужской областях Российской Федерации.