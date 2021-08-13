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Роспотребнадзор проверил воду и песок на тульских пляжах
Фото из архива Myslo.

Роспотребнадзор проверил воду и песок на тульских пляжах

Публикуем итоги проверок.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проводит санитарно-гигиенический мониторинг воды водоемов и почвы (песка) в зонах рекреации.

К настоящему моменту санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарных правил получили 37 зон рекреации:

  • средний пруд ЦКПиО им. П. П. Белоусова (ГУТО «Тульские парки»);

  • пляж на р. Веневка г. Венев (АМО Центральное Веневского района);

  • два пляжа на р. Красивая Меча г. Ефремов (МКУ «Сервис»);

  • городской пруд г. Узловая (АМО Узловского района);

  • открытый плавательный бассейн в мкр. Сокольники г. Новомосковск (Сокольническое УА АМО г. Новомосковск);

  • пляж «Вороньи Выселки» в Кимовском районе (АМО Кимовский район);

  • пруд РОС, территория зоны отдыха населения (пляж) (АМО Богородицкий район);

  • пляж на реке Красивая Меча в д. Толбузино Воловского района (АМО Двориковское Воловского района);

  • зона отдыха «Обидимо» г. Тула, Зареченский территориальный округ, с. Обидимо;

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» г. Тула, Зареченский территориальный округ, п. Хомяково;

  • зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое);

  • зона отдыха пляж № 1 на реке Воронка г. Тула, Центральный территориальный округ, п. Станционный (Муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»);

  • зона отдыха пляж № 2 на реке Воронка г. Тула, Центральный территориальный округ, пос. Матвеевские дачи (Муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»);

  • Урванский водоем, Тульская область, г. Новомосковск (МБУ «Районное благоустройство);

  • водоем «Тростниковка» с. Спасское, Новомосковский район (Спасское УА МО г. Новомосковск);

  • зона отдыха пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище, с Стрельцы, Новомосковский район;

  • зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище с. Гремячее (Гремячевское УА МО г. Новомосковск);

  • зона отдыха на реке Плава, Тульская область, г. Плавск, ул. Красная;

  • водоем «Голубая вода» ООО «ТриА» по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Руднев, ул. Новая, 10а;

  • пляж «Орловский» М. О. Михайловское Куркинского района Тульской области;

  • зона отдыха (пруд) МО р.п. Первомайский Щекинского района Тульской области;

  • пляж «Дорогонка» на пруду н.п.Дорогонка администрации М. О. Одоевский район Тульской области;

  • плавательный бассейн МКУК «Архангельский ЦКД и БО» (Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Стадионный пр.);

  • зона отдыха «Петровский квартал» г. Тула, Привокзальный территориальный округ, п. Петровский (Муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»);

  • зона отдыха на пруду с. Красное Плавского район;

  • пляж ЛОП «Шахтер» ООО «Управление недвижимостью» на р. Оке;

  • пляж «Гущино» в д. Гущино администрации МО Северо-Западное Суворовского района;

  • пляж «Песочинский» в п. Песочинский администрации МО Северо-Западное Суворовского района;

  • пляж «Зареченский» на водоеме в п. Центральный администрации МО Северо-Западное Суворовского района;

  • пляж «Бибигон» на пруду Заокского района М. О. Малаховское, 100 м, южнее д. Дворяниново;

  • пляж «Велегож парк» на пруду Заокского района М. О. Страховское южнее д. Скрипово;

  • зона отдыха на р. Упа с. Нарышкино по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, с. Нарышкино;

  • зона отдыха на пруду с. Волчья Дубрава по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, с. Волчья Дубрава;

  • пляж на пруду администрации М. О. Дубенский район, ул. 50 лет ВЛКСМ;

  • пляж на пруду администрации М. О. Дубенский район, д. Якшинские выселки;

  • пляж на больничном пруду администрации М. О. Дубенский район, с. Лужное.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта для купания и отдыха населения допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам.

Вопросы подготовки и эксплуатации зон рекреации находятся на контроле Управления.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
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