Роспотребнадзор проверил воду и песок на тульских пляжах
Публикуем итоги проверок.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области проводит санитарно-гигиенический мониторинг воды водоемов и почвы (песка) в зонах рекреации.
К настоящему моменту санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарных правил получили 37 зон рекреации:
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средний пруд ЦКПиО им.
П. П. Белоусова(ГУТО «Тульские парки»);
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пляж на р. Веневка г. Венев (АМО Центральное Веневского района);
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два пляжа на р. Красивая Меча г. Ефремов (МКУ «Сервис»);
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городской пруд г. Узловая (АМО Узловского района);
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открытый плавательный бассейн в мкр. Сокольники г. Новомосковск (Сокольническое УА АМО г. Новомосковск);
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пляж «Вороньи Выселки» в Кимовском районе (АМО Кимовский район);
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пруд РОС, территория зоны отдыха населения (пляж) (АМО Богородицкий район);
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пляж на реке Красивая Меча в д. Толбузино Воловского района (АМО Двориковское Воловского района);
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зона отдыха «Обидимо» г. Тула, Зареченский территориальный округ, с. Обидимо;
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зона отдыха «Хомяковские поляны» г. Тула, Зареченский территориальный округ, п. Хомяково;
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зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое);
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зона отдыха пляж № 1 на реке Воронка г. Тула, Центральный территориальный округ, п. Станционный (Муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»);
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зона отдыха пляж № 2 на реке Воронка г. Тула, Центральный территориальный округ, пос. Матвеевские дачи (Муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»);
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Урванский водоем, Тульская область, г. Новомосковск (МБУ «Районное благоустройство);
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водоем «Тростниковка» с. Спасское, Новомосковский район (Спасское УА МО г. Новомосковск);
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зона отдыха пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище, с Стрельцы, Новомосковский район;
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зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище с. Гремячее (Гремячевское УА МО г. Новомосковск);
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зона отдыха на реке Плава, Тульская область, г. Плавск, ул. Красная;
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водоем «Голубая вода» ООО «ТриА» по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Руднев, ул. Новая, 10а;
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пляж «Орловский»
М. О. МихайловскоеКуркинского района Тульской области;
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зона отдыха (пруд) МО р.п. Первомайский Щекинского района Тульской области;
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пляж «Дорогонка» на пруду н.п.Дорогонка
администрации М. О. Одоевскийрайон Тульской области;
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плавательный бассейн МКУК «Архангельский ЦКД и БО» (Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Стадионный пр.);
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зона отдыха «Петровский квартал» г. Тула, Привокзальный территориальный округ, п. Петровский (Муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»);
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зона отдыха на пруду с. Красное Плавского район;
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пляж ЛОП «Шахтер» ООО «Управление недвижимостью» на р. Оке;
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пляж «Гущино» в д. Гущино администрации МО Северо-Западное Суворовского района;
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пляж «Песочинский» в п. Песочинский администрации МО Северо-Западное Суворовского района;
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пляж «Зареченский» на водоеме в п. Центральный администрации МО Северо-Западное Суворовского района;
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пляж «Бибигон» на пруду Заокского
района М. О. Малаховское, 100 м, южнее д. Дворяниново;
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пляж «Велегож парк» на пруду Заокского
района М. О. Страховскоеюжнее д. Скрипово;
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зона отдыха на р. Упа с. Нарышкино по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, с. Нарышкино;
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зона отдыха на пруду с. Волчья Дубрава по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, с. Волчья Дубрава;
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пляж на пруду
администрации М. О. Дубенскийрайон, ул. 50 лет ВЛКСМ;
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пляж на пруду
администрации М. О. Дубенскийрайон, д. Якшинские выселки;
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пляж на больничном пруду
администрации М. О. Дубенскийрайон, с. Лужное.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона
Вопросы подготовки и эксплуатации зон рекреации находятся на контроле Управления.