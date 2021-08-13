Роспотребнадзор проверил воду и песок на тульских пляжах

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проводит санитарно-гигиенический мониторинг воды водоемов и почвы (песка) в зонах рекреации.

К настоящему моменту санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарных правил получили 37 зон рекреации:

средний пруд ЦКПиО им. П. П. Белоусова (ГУТО «Тульские парки»);

пляж на р. Веневка г. Венев (АМО Центральное Веневского района);

два пляжа на р. Красивая Меча г. Ефремов (МКУ «Сервис»);

городской пруд г. Узловая (АМО Узловского района);

открытый плавательный бассейн в мкр. Сокольники г. Новомосковск (Сокольническое УА АМО г. Новомосковск);

пляж «Вороньи Выселки» в Кимовском районе (АМО Кимовский район);

пруд РОС, территория зоны отдыха населения (пляж) (АМО Богородицкий район);

пляж на реке Красивая Меча в д. Толбузино Воловского района (АМО Двориковское Воловского района);

зона отдыха «Обидимо» г. Тула, Зареченский территориальный округ, с. Обидимо;

зона отдыха «Хомяковские поляны» г. Тула, Зареченский территориальный округ, п. Хомяково;

зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое);

зона отдыха пляж № 1 на реке Воронка г. Тула, Центральный территориальный округ, п. Станционный (Муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»);

зона отдыха пляж № 2 на реке Воронка г. Тула, Центральный территориальный округ, пос. Матвеевские дачи (Муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»);

Урванский водоем, Тульская область, г. Новомосковск (МБУ «Районное благоустройство);

водоем «Тростниковка» с. Спасское, Новомосковский район (Спасское УА МО г. Новомосковск);

зона отдыха пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище, с Стрельцы, Новомосковский район;

зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище с. Гремячее (Гремячевское УА МО г. Новомосковск);

зона отдыха на реке Плава, Тульская область, г. Плавск, ул. Красная;

водоем «Голубая вода» ООО «ТриА» по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Руднев, ул. Новая, 10а;

пляж «Орловский» М. О. Михайловское Куркинского района Тульской области;

зона отдыха (пруд) МО р.п. Первомайский Щекинского района Тульской области;

пляж «Дорогонка» на пруду н.п.Дорогонка администрации М. О. Одоевский район Тульской области;

плавательный бассейн МКУК «Архангельский ЦКД и БО» (Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Стадионный пр.);

зона отдыха «Петровский квартал» г. Тула, Привокзальный территориальный округ, п. Петровский (Муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»);

зона отдыха на пруду с. Красное Плавского район;

пляж ЛОП «Шахтер» ООО «Управление недвижимостью» на р. Оке;

пляж «Гущино» в д. Гущино администрации МО Северо-Западное Суворовского района;

пляж «Песочинский» в п. Песочинский администрации МО Северо-Западное Суворовского района;

пляж «Зареченский» на водоеме в п. Центральный администрации МО Северо-Западное Суворовского района;

пляж «Бибигон» на пруду Заокского района М. О. Малаховское , 100 м, южнее д. Дворяниново;

пляж «Велегож парк» на пруду Заокского района М. О. Страховское южнее д. Скрипово;

зона отдыха на р. Упа с. Нарышкино по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, с. Нарышкино;

зона отдыха на пруду с. Волчья Дубрава по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, с. Волчья Дубрава;

пляж на пруду администрации М. О. Дубенский район, ул. 50 лет ВЛКСМ;

пляж на пруду администрации М. О. Дубенский район, д. Якшинские выселки;