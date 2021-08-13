После взрыва в воронежском автобусе транспорт Тулы ждут проверки
Глава городской администрации Дмитрий Миляев отдал поручение усилить контроль за состоянием общественного транспорта.
«Будет проведена проверка всего пассажирского транспорта, усилен контроль за техническим состоянием выходящего на маршруты подвижного состава.
Водителям поручено проверять после каждого рейса салон транспортного средства на предмет оставления посторонних предметов и вещей и напоминать пассажирам о необходимости проявлять бдительность, незамедлительно реагировать на подозрительные предметы.
Данная мера связана чрезвычайным происшествием, которое произошло накануне в пассажирском автобусе в Воронеже», — говорится в официальном сообщении администрации Тулы.
12 августа 2021 года около 21 часа 30 минут в городе Воронеже на остановке общественного транспорта недалеко от торгового центра на улице Кольцовской во время посадки пассажиров произошел хлопок, в результате которого пассажиры получили травмы различной степени тяжести, автобус — серьёзные механические повреждения.
По предварительным данным, пострадало 14 человек, которые госпитализированы в медицинские учреждения, одна из женщин в последующем скончалась. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.