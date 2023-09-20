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Кто ответит за вырубку голубых елей возле «Голубого огня» в Пролетарском округе?
Фото: Жанна Жимерина

Кто ответит за вырубку голубых елей возле «Голубого огня» в Пролетарском округе?

Местные жители бьют тревогу: уничтожают редкие ели.

Накануне жительница Пролетарского округа Тулы Жанна Жимерина написала гневное сообщение в одной из городских «подслушек». Она просила привлечь внимание администрации района к вырубке деревьев возле торгового центра «Голубой огонь»:

— Залили всё вокруг бетоном и срубают ёлки, которым, чтобы вырасти до такого размера, понадобилось 20 лет!

И действительно, на кадрах рабочие разрывают землю возле елей грейдером. Судя по фирменным курткам, это сотрудники компании ООО «ГНВ-Капитал».

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Кто это такие и что им за это будет?

В администрации города уточнили, что чиновники из управления по административно-техническому надзору Тулы уже составили протокол на физическое лицо по ч. 2 статьи 8.8 «Повреждение или уничтожение зелёных насаждений в населённых пунктах» Закона «Об административных правонарушениях в Тульской области».

— Часть вторая статьи 8.8 «Повреждение или уничтожение зелёных насаждений в населённых пунктах» влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 руб. до 2,5 тыс. руб.; на должностных лиц — от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей; на юрлиц — от 5 тыс. до 100 тыс. рублей.

Получается, физическое лицо оштрафуют на чисто символическую сумму? Интернет, как говорится, помнит всё. И туляки подняли шквал возмущений. «Ёлка на Новый год на елочном базаре дороже стоит…» — самое вежливое сообщение среди реакций на данную новость. 

Выходит, работала на месте с неизвестными целями целая организация, а формальный штраф выписали на какое-то физическое лицо. Значит ли это, что за пару тысяч можно спилить все, что мешает? Цена невысокая. 

Что это за физлицо и какие работы выполнялись на данном участке? Разъяснений от администрации по этому поводу никто так и не дал.

В поисках ответов Myslo вернулся к тулячке, опубликовавшей пост. Хотелось узнать, в каком состоянии эти деревья сейчас. Вот что пишет Жанна Жимерина:

«Я так понимаю, одну вырвали и уничтожили. На этом месте сделали дорожку. Хотя можно было её спокойно обойти».

По словам женщины, сразу после того, как её пост «завирусился» в Сети, некто быстро закидал землёй корни остальных елей, хотя они уже были оголены.

Myslo отправил запрос в Управление административно-технического надзора администрации Тулы, чтобы узнать, кого конкретно наказали за уничтожение деревьев.

 

Голубая ель — не простое дерево. Порода — североамериканская, имеет сизый, необычный окрас. Устойчива к морозам до -35 градусов. Ей не страшны выхлопные газы и пыль, она очищает воздух. И это было очень кстати в центре крупной дорожной развязки на ул. Кутузова. 

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