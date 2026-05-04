Фото Алексея Пирязева.

Ограничения движения

5 и 7 мая в городе пройдут репетиции парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а 9 мая состоятся основные торжества. В эти дни, а также 8 мая (в день праздничного мероприятия в Тульском академическом театре драмы), будет введен ряд ограничений.

5 и 7 мая (репетиции парада):

Остановка и стоянка запрещены с 00.00 до 22.00, движение ограничено с 17.00 до 22.00 на площади Ленина и на улице Менделеевской (на участке от улицы Тургеневской до Крестовоздвиженской площади).

8 мая (мероприятие в театре драмы):

Остановка, стоянка и движение ограничены с 00.00 до 15.00 на улице Пушкинской (на участке от проспекта Ленина до улицы Фридриха Энгельса).

9 мая (День Победы):

на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади, запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 18.00, ограничено движение с 6.00 до 1800;

запрещены остановка и стоянка с 00.00 до 23.00, ограничено движение с 6.00 до 23.00 по ул. Менделеевской, на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади и по ул. Розы Люксембург, на участке от ул. Никитской до ул. Советской;

запрещены остановка и стоянка с 00.00 до 13.00, ограничено движение с 6.00 до 13.00 (в т. ч. муниципальный общественный транспорт с 8.00 до 13.00) на пл. Ленина, на Крестовоздвиженской пл., по ул. Фридриха Энгельса, на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Революции, на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Союзной, по ул. Благовещенской, в Денисовском переулке, в Черниковском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской, на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса, на пр. Ленина, на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской.

Дополнительно запрещены остановка и стоянка с 00.00 до 13.00 на площади Восстания, на парковочном пространстве, расположенном между домом 1-г по ул. Демонстрации и ул. Ф. Энгельса.

Иммерсивный маршрут и праздничный салют

Также 9 мая в городе будет организован иммерсивный маршрут «Свет победы на Проспекте», в связи с чем с 00.00 до 19.00 будет запрещена остановка и стоянка, а с 9.00 до 19.00 ограничено движение на улице Гоголевской (на участке от проспекта Ленина до улицы Тургеневской).

Для обеспечения безопасности при проведении праздничного салюта 9 мая с 8.00 до 23.00 будет запрещена остановка и стоянка на съездах к набережной реки Упы, на самой набережной и на разворотном кольце у ТРЦ «Макси». Движение транспорта будет ограничено с 20.00 до 23.00 в районе площади Ленина, на Крестовоздвиженской площади, а также на улицах Менделеевской, Дзержинского, Никитской, Тургеневской, Фридриха Энгельса, Революции, Союзной, Галкина, Демидовской, Пролетарской, Советской, Октябрьской и других.

Общественный транспорт

В период действия ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Парковки Тулы

По 12 мая запрещены остановка и стоянка на площади Ленина, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина, на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на парковочном пространстве по ул. Менделеевской (нечетная сторона), прилегающем к площади Ленина.

Платные парковочные пространства исторического центра (до ул. Советской) в период по 12 мая работают бесплатно.