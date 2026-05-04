О завершении отопительного сезона говорили на оперативном совещании в правительстве 4 мая.

По словам зампреда правительства Натальи Аникиной, сегодня — третьи сутки, когда наблюдается среднесуточная температура выше +8 градусов.

«Юридически мы можем прекратить отопительный сезон, когда пройдут полные 5 суток. Поэтому юридически последним днём отопительного сезона может стать 6 мая. После этого мы приступим к отключению по всей области», — сказала Аникина.

Она отметила, что юридические лица могут уже самостоятельно принять решение с уведомлением теплоснабжающей организации об окончании отопительного сезона и перекрыть задвижки, чтобы тепло не поступало в помещения. В многоквартирных же домах жители попросту не успеют собрать собрания для принятия такого решения, отопление отключат.

По ее словам, пока число жалоб на повышенную температуру воздуха в квартирах не выросло, но это дело одного-двух дней.

Губернатор поручил держать на контроле ситуацию и подготовить соответствующие документы об окончании отопительного сезона.

«Чтобы у нас с вами пик тепла в квартирах не пришёлся на самые тёплые дни и люди не обалдели от духоты и от жары в своих собственных квартирах», — резюмировал Дмитрий Миляев.