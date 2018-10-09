Тула без деревьев: Городу нужны специалисты-дендрологи

С 10 октября в Туле стартуют осенние посадки деревьев и кустарников. Как сообщает сайт администрации города, до 15 ноября планируется высадить около 600 саженцев деревьев и более 5000 кустарников: липы, остролистные клены, сосны, туи, рябины, дерены, пузыреплодники, гортензии, барбарисы, спиреи и др.

Вроде отличная новость, но туляки озабочены. Красивые цифры, а зелени в городе не прибавляется. Разберемся — почему.

Туляк Александр Копылов, постоянный пользователь портала Myslo, ведет дневник «Тула — город лысеющих улиц».

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По словам Александра, состояние взрослых деревьев в городе зависит не столько от экологии, сколько от острой нехватки сертифицированных специалистов по уходу за деревьями.

- Начиная с 2013 года, деревья на центральных улицах уничтожают путём варварской обрезки. Я несколько лет фотографирую улицы Тулы. У меня есть альбом «Традиционная тульская обрезка «под телеграфный столб», «Засохшие деревья городских улиц». На это больно смотреть.

Больно смотреть и на то, как гибнут без должного ухода молодые саженцы. Вот, к примеру, на ул. Пролетарской весной 2017 посадили сортовые липы. С одной стороны улицы 10 — сейчас не осталось ни одной. С другой посадили 24, осталось 8, но и те погибнут — нет полива, нет ухода. Надо с этим срочно что-то делать!

ОТ РЕДАКЦИИ. Приведенные случаи обрезки деревьев проверяла прокуратура в марте 2015 года и установила, что она приводит к гибели деревьев. Тогда прокуратура потребовала прекратить нарушения. Варварскую обрезку лип в городе-герое осудили и столичные эксперты на форуме «Сообщество» летом этого года. Теперь, по словам Евгения Авлова, в Туле проводят только аварийную обрезку деревьев.

Александр Копылов считает, что в городе есть знаковые места, которые определяют лицо Тулы, где бывает много горожан и гостей города — например, площадь тульского цирка, Московского вокзала, центральные улицы. Эти места должны быть под особым контролем администрации и специалистов-дендрологов.

- У нас отличные примеры, как зеленые насаждения вписываются в городскую среду — красивые акации в сквере на углу Оборонной и Кауля, вяз на перекрёстке ул. 9 Мая и пр. Ленина. Я раньше занимался на велотреке, там до реконструкции на виражах росли замечательные липы, в начале июля там такой аромат стоял! Многие помнят красивейший участок проспекта Ленина от ул. Льва Толстого до Стадионного проезда — какие там каштаны росли! Надо восстановить эту красоту. Я, как и любой житель города, буду рад помочь.

Александр Сулеин в молодости закончил лесхозтехникум, всю жизнь служил лесником, сейчас фермер. И деревья для него — что дети. Он не считает себя экспертом, просто высказывает свою гражданскую позицию.

Александр Сулеин - Что происходит с деревьями в Туле? Просто беда. И это наших рук дело. Вот, например, сейчас везде асфальт кладут, плитку. С одной стороны, это хорошо, благоустройство для горожан. А с другой стороны, для деревьев, их корневой системы, это смерть. Асфальт буквально наступает на деревья, вокруг каждого на большой площади настоящий панцирь. У деревьев не остается возможность просто получить влагу. Корневая система деревьев проходит в верхних уровнях почвы, где уже нет ни плодородного слоя, ни влаги.

Тула, пр. Ленина. Креативный подход к асфальтированию от тульских подрядчиков.

ОТ РЕДАКЦИИ. О том, как действительно наступает на деревья асфальт, мы писали в прошлом году тут и тут. В этом году таких историй, к счастью, не было.

- Ну, а еще сильно влияют на деревья выхлопные газы автомобилей, — считает Александр Сулеин. — Обратите внимание, что вдоль магистралей практически нет деревьев. Или есть, но на грани жизни и смерти. Аналогичная ситуация на главных улицах Тулы.

Есть ли выход из этой безвыходной ситуации? Есть. Когда готовят какие-то масштабные проекты благоустройства, реконструкции улиц, нужно учитывать соотношение асфальта и свободной от него земли, заранее создавать условия для жизни деревьев. В создании проектов должны участвовать не только архитекторы и ландшафтные дизайнеры, но и специалист по уходу за зелёными насаждениями (арборист — прим. авт.).

- Вот на Крестовоздвиженской площади посадили отличные молодые деревца кленов, с закрытой корневой системой, со сформированным стволом и кроной. Пока деревьям хватит запаса для питания из своего, родного кома земли. А дальше, скорее всего, будут проблемы. Ведь вокруг этих деревьев плитка и под ней явно не плодородная земля, — говорит Александр Сулеин.

Для сравнения — посмотрите на березки, ели и кустарник между «белым домом» и кремлем. Деревья прекрасно себя чувствуют именно потому, что вокруг не асфальт, а земля!

И конечно важно соблюдать все циклы ухода. Тут вопрос к городским властям — кто ухаживает за зелеными насаждениями в Туле? Кто несет за них ответственность? С кого спросить?

- У нас есть специалисты — лесопатологи в парке, хранители леса в Ясной Поляне, эксперты Крапивенского лесхозтехникума и департамента лесного хозяйства в правительстве. Мы все живем в Туле и, считаю, наш гражданский долг — вместе грамотно, профессионально заниматься озеленением города. А «Слобода» и Myslo могут стать площадкой, объединяющей знания и усилия неравнодушных туляков, — говорит Александр Сулеин.

Тамара Картавая, ио директора Крапивенского лесхозтехникума, считает, что в озеленении Тулы надо все-таки делать упор на деревья и кустарники, а не на цветы и газоны. Кстати, 14 сентября этому учебному заведению, готовящему специалистов лесного хозяйства, садово-паркового и ландшафтного строительства, стукнуло 130 лет.

Тамара Картавая - Все знают, что деревья — это легкие города. И чем больше деревьев, тем лучше. Прописная истина. Но большие деревья требуют постоянного серьезного ухода — обрезки, не варварской, калечащей дерево, а лечащей и эстетически красивой. Если нет возможности держать штат сотрудников по уходу за высокими деревьями, можно же найти компромисс — посадить больше кустарников, например, сирени или чубушника (в народе его называют жасмином — прим. авт.), сажать новые формы саженцев, которые сами себя формируют и высоко не растут. Просто нужно быть в теме, профессионально в этом разбираться. Ну или приглашать на консультации специалистов. Мы, например, тесно сотрудничаем с администрацией Щекино.

Деревья — они как люди, тоже болеют. И заметить заболевание, подобрать лечение может только специалист. К сожалению, к специалистам техникума никто не обращался, например, по поводу болезни каштанов в Туле. А ведь сейчас есть и безвредные химические препараты, дающие прекрасный результат, и проверенные механические методы. Нужно обязательно убрать всю листву под каштанами, до последнего листочка. И сжечь. Недорого, но очень эффективно. Тогда в следующем году каштаны будут пышными и красивыми.

- Чтобы такого не случилось, считаю, администрациям муниципалитетов нужно привлекать дендрологов для составления контрактов на озеленение и последующий уход. И обязательно прописывать, что все работы должны идти под наблюдением специалиста или консультанта. Это касается и посадки, и обрезки, и полива, и подкормки. А вообще было бы классно, если специалист будет следить за каждым посаженным деревом хотя бы в течение года. Тогда у нас точно будет город-сад! — говорит Тамара Картавая.

Вера Одинцова, ландшафтный архитектор «Тульских парков», рассказала, что сейчас нужно сделать для защиты зеленых насаждений на городских улицах и дворах.

Вера Одинцова - В этом году погибли ясени — от жука с красивым названием изумрудная златка. К сожалению, основной метод борьбы с этим вредителем — рубка зараженных деревьев с обязательной утилизацией.

Что касается тульских каштанов, которые поразила минирующая моль, их можно спасти с помощью средств, содержащих пиретрум.

А тульские липы поразило некрозно-раковое заболевание. У деревьев усыхают ветки. Многие липы, особенно на проспекте Ленина, ослаблены из-за неправильной обрезки, уплотнения почвы у приствольного круга, загазованности, вибрации, соли. Можно ли спасти деревья? Приостановить распространение болезни можно, обрезав усохшие ветки, которые обязательно надо сжечь. При достаточном поливе и подкормке шансы дерева выжить повышаются. Поздней осенью и ранней весной больные липы нужно обработать 5%раствором медного купороса, а почву под деревом взрыхлить, листья убрать и сжечь.

Клены в Туле тоже больны — на листьях появляются черные выпуклые блестящие округлые пятна, деревья раньше срока сбрасывают листву. Но это не смертельно для кленов. Просто надо обязательно собирать и уничтожать опавшую листву, на которой сохраняются возбудители.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы направили в администрацию Тулы вопросы, которые задали в своих комментариях наши активисты и эксперты. Ждем ответ, который обязательно опубликуем.