Чтобы получить вознаграждение за активную гражданскую позицию, необходимо обратиться с заявлением установленной формы в отдел соцзащиты населения ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» по месту проживания заявителя, где указать достоверную информацию о лицах, виновных в возникновении ландшафтных пожаров.

Далее отдел социальной защиты направляет запрос в Главное управление МЧС России по Тульской области, которое подтверждает, что по этому адресу осуществлен выезд на тушение травы, установлено и привлечено к административной ответственности лицо, производится выплата денежного вознаграждения. И заявителю перечисляют выплату.

В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В период действия особого противопожарного режима предупреждение не выносится, а сумма штрафа удваивается. Должностные лица заплатят от 20 до 30 тысяч рублей, юридические — от 300 до 400 тысяч. Если пожар повлек серьезные последствия, возбуждается уголовное дело, и виновник обязан возместить материальный ущерб.

С начала года в регионе зафиксировано более 600 выездов на тушение сухой травы и мусора, составлено свыше 150 протоколов. В остальных случаях ведется розыск собственников участков и поджигателей.