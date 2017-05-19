Почему не распускаются деревья на проспекте Ленина в Туле?

Одна из лип на проспекте Ленина в Туле. Фото сделано 19 мая 2017 года в 10.45.

В редакцию обратился пользователь Myslo.ru Арсен с просьбой разобраться, что происходит с деревьями в центре города:

- После матча Арсенала с Ростовом (8 мая – прим. авт) мы пешком спускались по проспекту Ленина к улице Советской. И были просто шокированы состоянием деревьев. Они стояли все черные, как сожженные, ни одного листика. Испытали шок! В нашем не самом благополучном с точки зрения экологии городе это же просто катастрофа! Что думают по этому поводу городские власти?

Для начала мы тоже прошлись по проспекту и пофотографировали деревья. Вот как они выглядели 19 мая.

На ул. Советской рядом с "белым домом" рядок лип радовал глаз. Деревья стоят как солдатики, ровненькие и зеленые.

На участке проспекта Ленина от ул. Советской до ул. Каминского по четной стороне из 47 деревьев на вид здоровыми были от силы 7-10.

На некоторых были распустившиеся листочки, а на некоторых - ни одного.

Зрелище нерадостное, увы.

При ближайшем рассмотрении все деревья были окутаны проводами от новогодних гирлянд. На некоторых висели еще и какие-то счетчики и непонятные приборы.

Чуть выше улицы Каминского состояние деревьев было намного лучше. Причем деревья были тем зеленее и пышнее, чем дальше располагались от проезжей части.

В сквере Павших Коммунаров цвели вишни и яблони.

Возле здания архива все деревья были на удивление хороши!

А вот буквально в двух шагах от архива, у здания облсовпрофа, маленькие туи явно болеют. Впрочем, они болеют и сохнут не только на проспекте. На территории Тульского суворовского училища тоже погибло несколько туй.

Да и немолодая ель возле здания облсовпрофа себя совсем плохо чувствует.

Когда-то туляки гордились частью проспекта Ленина - той, где росли каштаны. Они и сейчас растут, некоторые даже прекрасно выглядят и цветут.

А некоторые заболели ржавчиной, их кронировали, но это не спасло деревья. Увы.

Что же происходит? Мы обратились за комментариями к известному специалисту по лесу. Ирина Костюкова, хранитель мемориального леса музея-усадьбы «Ясная Поляна», знает про деревья всё! По ее мнению, надо подождать до 5-8 июня, потому что весна в этом году поздняя и очень холодная.

- В этом году были продолжительные заморозки, в мае средняя температура значительно ниже нормы. А некоторые деревья, например, ясень, этого не любят. И соответственно не спешат распускаться. Каштаны тоже плохо переносят заморозки, подмерзают. Деревья становятся ослабленными. Что касается лип, то они поражены тиростромозом. Это инфекционное заболевание, вызываемое грибком. Его еще называют болезнью «сухих веток». Эта инфекция «шагает» и по Европе, и по России с 1978 года. Вот и до наших лип добралась.

По словам Ирины Федоровны, из-за тиростромоза липы быстро теряют свою пышную крону. А лечение тут только хирургическое: фигурная стрижка дерева и уничтожение обрезанных зараженных веток.

Как говорит хранительница яснополянского леса, деревья болеют и страдают от болезней так же, как и мы, люди. Только сказать об этом они могут вот так – не распускаясь весной, не зацветая. Буквально несколько лет назад все лесничие страны спасали леса центра России. И Ирина Костюкова тоже спасает и восстанавливает мемориальный лес, потому что в 2011 году короед уничтожил многолетние дубы в усадьбе Ясная Поляна, повредил посадки хвойников.

Любое дерево, по словам хранительницы леса, отзывается на уход и заботу. Взять, к примеру, березу. Это быстро растущее дерево, к 30 годам уже совсем взрослое, а к 70 годам достигает технической спелости. В Ясной Поляне почти все березы «отстояли» два срока, потому что деревья сажали на бывших пахотных землях. Плюс хороший уход за деревьями, регулярная уборка сухостоя.

- Если все-таки деревья на проспекте Ленина не распустятся после 5-8 июня, то, скорее всего, их надо будет удалять и заменять новыми, - считает Ирина Костюкова.

Людмила Коняхина, ландшафтный дизайнер, ведущая рубрики «Дача» в газете «Слобода», говорит, что проблема с липами в Туле – не тульская, а общероссийская.

- Конец июня – это время цветения липы в городе. Время особых запахов. В отличие от тополя, березы или хвойных деревьев, она не аллергична. Зацветает липа, как правило, на 20-м году жизни. В течение двух недель по городу струится сладкий нежный липовый запах. Но то, что происходит с липами сейчас, реально беда. И не только для Тулы. Посмотрите на столицу. Там, на Тверской, липы-крупномеры из Германии, каждая по 200 тысяч рублей, были посажены в прошлом году. А в этом ни одна не распустилась! Их будут выкорчевывать. Мне в фейсбук пишут друзья-ландшафтники со всей страны с такой же проблемой. Нужны срочные меры по лечению деревьев, иначе мы лишимся значительной доли зеленых насаждений в городе.

Помимо обрезки есть еще и специальные препараты для лечения деревьев, повышающие их иммунитет. Но все меры должны предлагать и выполнять специалисты.

По словам Людмилы Коняхиной, и обрезку тоже надо аккуратно проводить, потому что для любого дерева она – стресс:

- Если было проведено непрофессиональное кронирование, деревья быстро ослабевают и засыхают. Скорее всего, во время обрезки тульских лип были спилены здоровые ветки, а больные оставлены. Правильно было бы спилить умирающие растения и на их месте посадить новые. И конечно, надо убирать с деревьев все лишнее, например, новогодние гирлянды и электрические счетчики.

Татьяна Светашева, доцент кафедры биологии и технологий живых систем ТГПУ им. Л. Н. Толстого, полагает, что одной из причин гибели лип в Туле может быть сильная загазованность воздуха:

- Конечно, напрямую от выбросов деревья не гибнут, но это ослабляет их иммунитет. И деревьям сложнее справиться с бактериальными и вирусными болезнями.

Татьяна Матвеева Как сообщила Татьяна Матвеева, начальник управления по благоустройству Тулы, в 2016 году в городе было высажено 8961 деревьев и кустарников - на муниципальной территории и на придомовых территориях. За весенний период 2017 года уже высажено 6354 деревьев и кустарников. Любой житель города Тулы может принять участие в посадке деревьев – для этого надо просто позвонить в терруправление своего округа.

Кстати, в Туле создано муниципальное казенное учреждение «Сервисный центр города Тулы», учредителем которого выступает Управление по благоустройству Тулы. Согласно Уставу этого учреждения, Центр занимается организацией благоустройства и озеленения территории, а также предоставляет банные и душевые услуги населению, организует уборку муниципальных помещений. Центр, согласно информации сайта горадминистрации, возглавляет Елена Харитонова. Правда, получить комментарий специалистов Центра по вопросам озеленения пока не удалось - пятница в режиме работы этого учреждения отсутствует, и телефоны соответственно молчат.

Заметим, что в Правилах благоустройства Тулы озеленению города посвящен раздел 9. В нем, в том числе, сказано, что «содержание объектов озеленения – это комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и элементами благоустройства озелененных территорий, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов объемных сооружений, а также уборка передвижных малых форм в летнее и зимнее время или сохранение стационарных форм на объекте».

И по Правилам благоустройства, все деревья и кустарники в городе нужно поливать, подкармливать, защищать от вредителей и болезней. А в случае гибели заменять на новые.

От редакции. Конечно, можно возмущаться и охать по поводу гибели деревьев. А можно последовать примеру пользователей портала Myslo.ru и редакции - и посадить деревья. Только представьте, нас, туляков, почти 500 тысяч. И если каждый посадит дерево и будет за ним ухаживать, то наши дети будут жить в настоящем лесу)))