  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Возвращение кота - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
Регистрация
Возвращение кота

Страна:
Япония
 
Премьера:
30.04.2026
 
Режиссер:
Хироюки Морита
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
75 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
6.90
 
 

В разгар дня на оживленной улице юная Хару храбро выхватывает из-под колес грузовика очаровательного кота. К ее великому удивлению, кот встает на задние лапы и благодарит Хару на человеческом языке. Оказывается, перед ней принц загадочного Кошачьего царства, и теперь Кошачий царь хочет женить его на отважной спасительнице. Вскоре он похищает Хару, которая вовсе не желает быть кошачьей принцессой, и только верные усатые и хвостатые друзья — толстый бродяга Мьюта и великолепный Барон — смогут вызволить ее из кошачьего плена.

0
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.