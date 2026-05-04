Администрация Советского территориального округа объявила аукцион на право изучения технического состояния многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Максимальная цена контракта составит 71,9 тысячи рублей.
В списке семь домов, в числе которых один имел статус памятника архитектуры:
|
Адрес дома:
|
Год постройки
|
Статус памятника архитектуры
|
улица Болдина, 51
|
1950
|
Не имеется
|
улица Гоголевская, 55
|
1928
|
Не имеется
|
улица Коминтерна, 5
|
1917
|
Не имеется
|
улица Коминтерна, 19
|
1917
|
Не имеется
|
улица Революции, 33-а
|
1968
|
Не имеется
|
улица Свободы/Гоголевская, 36/59
|
1917
|
Имеется
|
улица Гоголевская, 68
|
1917
|
Не имеется
Подрядчик изучит исходную документацию домов, визуально и инструментально обследует на предмет дефектов фундамент, стены, перегородки, перекрытия, крыши, лестницы, полы, окна и др. Оценит уровень физического износа несущих конструкций.
Цель обследования — разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации домов и обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в них.
Напомним, дома № 59 по ул. Гоголевской был построен в последней четверти XIX — начале XX века и принадлежал тогда Степану Хрущову –единственному туляку, дослужившемуся до чина адмирала. Этот чин он получил в апреле 1855 года вместе со знаменитым Павлом Нахимовым. После выхода в отставку Степан Хрущов вернулся в Тулу и занялся переустройством дома, который, вероятно, более века назад построил его отец. Сейчас постройка — самый длинный деревянный дом в Туле.
Домом адмирала Хрущова некоторое время имел статус объекта культурного наследия. В 2022 году московский эксперт Анна Малышева осмотрела строение и пришла к выводу, что он «не имеет достаточно ценностных характеристик для включения его в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия».
Тульские краеведы с таким заключением не согласились. Ведь внутри сохранились старинные деревянные стены, хранящие память о людях, прославивших Отечество. После адмирала дом принадлежал известному писателю Гавриилу Хрущову-Сокольникову, создавшему множество произведений, имеющих культурное и художественное значение. Этот дом вполне мог бы быть литературным музеем писателя.