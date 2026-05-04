Решение об этом зависит от итогов технического состояния.

Администрация Советского территориального округа объявила аукцион на право изучения технического состояния многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Максимальная цена контракта составит 71,9 тысячи рублей.

В списке семь домов, в числе которых один имел статус памятника архитектуры:

Адрес дома: Год постройки Статус памятника архитектуры улица Болдина, 51 1950 Не имеется улица Гоголевская, 55 1928 Не имеется улица Коминтерна, 5 1917 Не имеется улица Коминтерна, 19 1917 Не имеется улица Революции, 33-а 1968 Не имеется улица Свободы/Гоголевская, 36/59 1917 Имеется улица Гоголевская, 68 1917 Не имеется

Подрядчик изучит исходную документацию домов, визуально и инструментально обследует на предмет дефектов фундамент, стены, перегородки, перекрытия, крыши, лестницы, полы, окна и др. Оценит уровень физического износа несущих конструкций.

Цель обследования — разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации домов и обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в них.

Напомним, дома № 59 по ул. Гоголевской был построен в последней четверти XIX — начале XX века и принадлежал тогда Степану Хрущову –единственному туляку, дослужившемуся до чина адмирала. Этот чин он получил в апреле 1855 года вместе со знаменитым Павлом Нахимовым. После выхода в отставку Степан Хрущов вернулся в Тулу и занялся переустройством дома, который, вероятно, более века назад построил его отец. Сейчас постройка — самый длинный деревянный дом в Туле.

Домом адмирала Хрущова некоторое время имел статус объекта культурного наследия. В 2022 году московский эксперт Анна Малышева осмотрела строение и пришла к выводу, что он «не имеет достаточно ценностных характеристик для включения его в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия».

Тульские краеведы с таким заключением не согласились. Ведь внутри сохранились старинные деревянные стены, хранящие память о людях, прославивших Отечество. После адмирала дом принадлежал известному писателю Гавриилу Хрущову-Сокольникову, создавшему множество произведений, имеющих культурное и художественное значение. Этот дом вполне мог бы быть литературным музеем писателя.