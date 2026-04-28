Для профилактики пищевых отравлений в майские праздники Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует придерживаться таких правил:
- при покупке продуктов внимательно изучите маркировку, уточните срок годности и температуру хранения;
- определитесь с продуктами, которые вы планируете брать с собой, отдавая предпочтение простой пище — свежие овощи, зелень, хлебобулочные изделия, бутилированная питьевая вода и безалкогольные напитки. Не следует брать с собой особо скоропортящиеся продукты, например салаты, вареные колбасные изделия;
- для приготовления шашлыка мясо должно быть свежим и хорошо замаринованным. Сегодня есть возможность приобрести как замороженное, так и охлажденное мясо, широкий ассортимент полуфабрикатов шашлыка промышленного изготовления. На потребительской упаковке полуфабрикатов имеется полная информация о продукции и способе приготовления;
- контролируйте степень готовности шашлыка, так как недожаренное блюдо может стать причиной пищевого отравления. Для детей шашлык из мяса свинины, говядины — продукт тяжелый, который можно заменить мясом птицы, запеченным в фольге. Мясо отлично прожаривается и при этом получается сочным и более легким для пищеварительной системы.
Перед употреблением пищи обработайте руки, используйте мыло, влажные салфетки, антисептик для рук.