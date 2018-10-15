Администрация Тулы: Cправимся с озеленением без советов дендрологов

Тула, ул. Советская. Еще год-два назад тут росли 24 липы.

Власти города дали официальный ответ на вопросы активистов, которые выступают за профессиональный подход к озеленению города-героя.

Напомним, что в материале «Тула без деревьев: Городу нужны специалисты-дендрологи» жители высказали сомнения в эффективности работы администрации по озеленению Тулы.

Один из сотрудников «Сервисного центра Тулы» – организации, которая занимается в городе-герое посадкой деревьев и кустарников, а также уходом за ними, – поделился своим мнением по этому поводу.

Виталий Александрович Уваров раньше был шахтером. Вышел на пенсию. И так как пенсия хоть и шахтерская, с надбавками за вредность, но все-таки небольшая – 15 тысяч рублей, пошел работать в «Сервисный центр Тулы».

– Почему в «Сервисный центр» пошел? А куда еще-то? Звали в Москву, метро строить, но в шахте больше не могу работать по состоянию здоровья, задыхаюсь. А тут на свежем воздухе, работа позитивная – людям добро несем, – рассказал Виталий Александрович. 11 октября он и его соратники работали над озеленением сквера ветеранов-афганцев. – Правда, зарплата небольшая – 20 тысяч рублей всего. И вот обидно – на дворе XXI век, а мы кайлом машем. Еще в 80-х годах техника была, чтобы лунки делать для посадки, а сейчас вручную. Говорят, денег нет. Как так?! Ну какая с ломом в руках может быть производительность труда?!

По словам Виталия Александровича, раньше он жил в Белоруссии, за рубежом бывал неоднократно и знает, как должно выглядеть благоустройство.

– Вот обратите внимание: сквер, место общественное, а урн нет. Знаете почему? Потому что их убирать надо, на это нужны деньги и силы. А нет урны – нет проблемы. Доходит до смешного: едет начальство объект проверять – мы выставляем урны, начальство уехало – мы урны забираем.

Виталий Александрович работает в «Сервисном центре» два года. И, собственно, опыта дендролога у него не было. Опыт появился в процессе работы.

– Мне дали инструмент и сказали опилить дерево. Ну я как мог и опилил его. Никто никакого инструктажа со мной не проводил. Как умеем, так и делаем, – пояснил он.

Управление по благоустройству администрации Тулы в ответ на запрос Myslo – есть ли в управлении по благоустройству арбористы, дендрологи и лесопатологи, каких специалистов привлекают для консультаций по обрезке, посадке и уходу за деревьями – сообщило следующее:

«Арбористы и лесопатологи в соответствии со штатным расписанием управления по благоустройству администрации Тулы, утвержденным распоряжением администрации города Тулы от 08.05.2018 №1/148-р, отсутствуют. В соответствии с должностной инструкцией сотрудника отдела благоустройства города управления по благоустройству администрации Тулы предусмотрено содержание зеленых насаждений. В 2018 году данный сотрудник в целях повышения профессионального уровня будет направлен на курсы повышения квалификации по направлению «фитопатология». Содержанием цветников и ландшафтных композиций занимается специализированная организация, определившаяся в результате проведения электронных торгов, ООО «Дизайн-Стиль». Посадку деревьев и кустарников выполняют специалисты отдела зеленого хозяйства МКУ «Сервисный центр города Тулы».

От редакции. Об МКУ «Сервисный центр города Тулы» мы писали тут. Напомним также, что управление по благоустройству Тулы возглавляет Матвеева Татьяна Ивановна. Образование: ВЗФЭИ, «Финансы и кредит», экономист, РАНХиГС при Президенте РФ, «Государственное и муниципальное управление», менеджер. Опыт работы: ОАО «ЖИЛХОЗ» Зареченского района Тулы, техник, мастер ЖРЭУ общестроительных работ.

А в отделе благоустройства управления по благоустройству на запросы отвечает референт отдела Гресько Ольга Юрьевна. Образование: ТГПУ, факультет естественных наук, физической культуры и туризма, учитель биологии. Опыт работы: мастер участка благоустройства МКП «Тулагорсвет» и «Декоративные культруры».

Что касается привлекаемых для консультации специалистов, то, как значится в официальном ответе:

«Согласно п. 9.6.11. решения Тульской гордумы от 31.01.2018 №47/1156 «О правилах благоустройства территории муниципального образования город Тула», появление и распространение вредителей и болезней фиксируется при проведении общего и специального надзора. Общий надзор должен проводиться постоянно в процессе повседневной деятельности . Специальный надзор осуществляется федеральными службами Россельхознадзора по Тульской области за распространением наиболее вредоносных и потенциально опасных видов вредителей. За качественным состоянием деревьев следят специалисты главных управлений по территориальным округам и управления по благоустройству администрации города Тулы . Критерии качественного состояния деревьев указаны в п. 9.6 Правил. При межведомственном взаимодействии привлекаются специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Тульской области».

Согласно справке, предоставленной управлением по благоустройству, «за 2018 год в Туле удалено 1245 сухостойных и аварийных деревьев. За весенний период 2018 года высажено 687 деревьев и более 10596 саженцев кустарника, за осенний период 2018 года будет высажено 702 дерева и более 5000 кустарников».

В своем ответе администрация указала, что «для обеспечения хорошего роста и развития дерева ему необходимо обеспечить достаточную площадь питания, инсоляцию. Посаженное дерево не должно находиться в охранной зоне инженерных коммуникаций. В условиях плотной городской застройки такие места ограничены».

Тут хочется вспомнить слова главы администрации Тулы Евгения Авилова во время посадки вишневого сквера в апреле 2015 года:

– Мы взяли за образец «Правила благоустройства Москвы».

И просто сравнить результаты работы в столице и Туле.

Москва, Фрунзенская набережная. Тула, ул. Советская.

Размеры места для деревьев в Москве 2,5х2 м. В Туле – метр на метр...

...а на ул. Металлистов вообще 70 см на 70 см!

Сокращается не только количество деревьев и кустов в городе, но и площадь газонов. Самый свежий пример – сквер на углу ул. Лейтейзена и Красноармейского проспекта.

Тула, ул. Лейтейзена-Красноармейский проспект. Было/стало.

А еще «специалисты», занимающиеся благоустройством, продолжают закатывать деревья в асфальт. Вот самый свежий пример – улица Руднева, которую готовят к сдаче по программе «Безопасные и комфортные дороги». Комфорт, как говорится, налицо! – сообщил нам утром 16 октября пользователь портала helga404.

Тула, ул. Руднева. 16 октября 2018 года. Вот так выглядят в Туле безопасные и комфортные дороги. Кто и когда будет восстанавливать жизненное пространство деревьев, растущих здесь более 60 лет?

Впрочем, есть и положительные примеры.

Тула, ул. Советская, музейный квартал.

Тула, музейный квартал, творческий кластер «Искра».

И хотя уже все профессионалы вынесли свой вердикт по поводу обрезки деревьев в Туле, референт отдела благоустройства Тулы Ольга Гресько настаивает в своем ответе:

– Омолаживающая обрезка необходима, чтобы снизить парусность кроны, из-за которой возможно падение частей дерева на проезжую часть или у жилых домов, повреждение коммуникаций. Деревья после омолаживающей обрезки на ул. Октябрьской, пр. Ленина (выше ул. Циолковского), ул. Ложевой, ул. Кутузова находятся в удовлетворительном состоянии.

В заключение немного цифр:

В 2018 году заключены муниципальные контракты: на поставку посадочного материала с ООО «Садовый лабиринт» (6,959 млн руб.); на поставку посадочного материала с ООО «Корни» (2,230 млн руб.). В 2019 году выделено на поставку саженцев деревьев, кустарников, многолетних и луковичных цветов 5,11 млн руб., то есть почти в 2 раза меньше.

Как говорится, no comment.