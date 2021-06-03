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ПМЭФ-2021: губернатор Алексей Дюмин примет участие в нескольких сессиях
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

ПМЭФ-2021: губернатор Алексей Дюмин примет участие в нескольких сессиях

Делегация Тульской области начала работу на Петербургском международном экономическом форуме.

Наш регион представит проекты: центр одаренных детей «Созвездие», «Ревитализация исторического центра Тулы», «Кондуки — концепция развития комплекса». Также инвесторов познакомят с ОЭЗ «Узловая», «Композитной долиной», проектом объездной дороги Тула – Новомосковск. Особое внимание на стенде уделено развитию культурного кластера Тулы. Главная тема ПМЭФ в 2021 году  — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин примет участие в нескольких сессиях, среди которых «Тренд на декарбонизацию — как будет меняться мир», «Системообразующие отрасли: инвестиционная привлекательность и экспортный потенциал».

Сюжет: ПМЭФ-2021
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