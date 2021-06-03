Фото пресс-службы правительства Тульской области.
ПМЭФ-2021: губернатор Алексей Дюмин примет участие в нескольких сессиях
Делегация Тульской области начала работу на Петербургском международном экономическом форуме.
Наш регион представит проекты: центр одаренных детей «Созвездие», «Ревитализация исторического центра Тулы», «Кондуки — концепция развития комплекса». Также инвесторов познакомят с ОЭЗ «Узловая», «Композитной долиной», проектом объездной дороги Тула – Новомосковск. Особое внимание на стенде уделено развитию культурного кластера Тулы. Главная тема ПМЭФ в 2021 году — «Снова вместе. Экономика новой реальности».
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин примет участие в нескольких сессиях, среди которых «Тренд на декарбонизацию — как будет меняться мир», «Системообразующие отрасли: инвестиционная привлекательность и экспортный потенциал».
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