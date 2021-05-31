Тульская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На форуме будут подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

2−5 июня в Санкт-Петербурге пройдет XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Делегация Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым примет участие в его работе.

В этом году главная тема форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности».



Дискуссии развернутся по четырем основным направлениям:

«Объединяя усилия во имя развития»;

«Национальные цели развития: от задач к результатам»;

«Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы»;

«Технологии, расширяющие горизонты».

На стенде Тульской области будут представлены приоритетные проекты региона, среди которых Центр одаренных детей «Созвездие», «Ревитализация исторического центра Тулы» и концепция развития природно-антропогенного рекреационного комплекса «Кондуки».



Инвесторы познакомятся с проектами расширения особой экономической зоны «Узловая» и объездной дороги Тула – Новомосковск, который оптимизирует логистические процессы компаний в регионе. Инвесторам будет представлен макет научно-технологического центра «Композитная долина». Особое внимание на стенде уделено развитию культурного кластера Тулы.



Алексей Дюмин планирует принять участие в панельных сессиях форума, а также провести ряд переговоров с руководителями регионов, представителями крупных промышленных предприятий и банков.