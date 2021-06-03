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Две школы, четыре детсада, поликлиника и пожарное депо: в Туле построят новый микрорайон
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Две школы, четыре детсада, поликлиника и пожарное депо: в Туле построят новый микрорайон

Там будут проживать порядка 25 тысяч человек.

3 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме губернатор Алексей Дюмин и соучредитель ООО «Три Эс Новая Тула» Руслан Сеюков подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по строительству нового микрорайона в Туле.

Многоквартирные дома общей площадью более 700 тыс. кв. метров появятся в д. Нижняя Китаевка. Инвестор планирует вложить в проект около 40 млрд рублей.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в течение десяти лет планируется возвести микрорайон, где будут жить порядка 25 тысяч человек. Часть новых квартир направят на социальные программы — переселение граждан из аварийного жилья и предоставление жилья детям-сиротам.

– Комплексный подход предусматривает строительство двух школ, четырех детских садов, поликлиники и пожарного депо. Также в рамках проекта будет использован новый инструмент стимулирования инвестиций в строительстве жилья. Тульская область является одним из пяти пилотных регионов по применению инфраструктурных облигаций, — сказал Алексей Дюмин.

Руслан Сеюков подчеркнул, это микрорайон станет одним из лучших, в нем будет комфортно жить.

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