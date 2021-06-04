В Новомосковске будут готовить специалистов для «Композитной долины»
Филиал РХТУ им. Д. И. Менделеева станет базой для новых научных школ.
На XXIV Петербургском международном экономическом форуме первый замгубернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга подписали соглашение о сотрудничестве.
Университет проведет перспективные научные исследования в сфере высокотехнологичной химии. Кроме того, планируется разработка стратегии развития профессиональных знаний по приоритетным направлениям научно-технологической деятельности ИНТЦ «Композитная долина». В перспективе филиал должен стать базой для формирования сильных научных школ в области химической технологии.
По словам Вячеслава Федорищева, одна из приоритетных задач, правительства Тульской области – концентрация в регионе интеллектуальных ресурсов и привлечение инвестиций в сферу исследований и разработок новых технологий для химической промышленности.