В Новомосковске будут готовить специалистов для «Композитной долины»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Филиал РХТУ им. Д. И. Менделеева станет базой для новых научных школ.

На XXIV Петербургском международном экономическом форуме первый замгубернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга подписали соглашение о сотрудничестве.

Университет проведет перспективные научные исследования в сфере высокотехнологичной химии. Кроме того, планируется разработка стратегии развития профессиональных знаний по приоритетным направлениям научно-технологической деятельности ИНТЦ «Композитная долина». В перспективе филиал должен стать базой для формирования сильных научных школ в области химической технологии.

По словам Вячеслава Федорищева, одна из приоритетных задач, правительства Тульской области – концентрация в регионе интеллектуальных ресурсов и привлечение инвестиций в сферу исследований и разработок новых технологий для химической промышленности.