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В Китай поставят 50 тонн белевской пастилы

В Китай поставят 50 тонн белевской пастилы

Кроме того, в Поднебесную ежегодно будут отправлять 10 тонн мучной и кондитерской продукции.

4 июня на стенде Тульской области на Петербургском международном экономическом форуме представители предприятий региона подписали три экспортных соглашения о сотрудничестве с международной компанией из Китая.

Президент китайской компании Xingtai Lanli Import & Export Co., Ltd господин Го Сяовэй выразил уверенность в успешном развитии двухсторонних тульско-китайских отношений.

«Кубаньмасло-ЕМЗ» планирует поставить в Китай более 2000 тонн нерафинированного рапсового масла в год. Компания «Старые традиции» в течение ближайшего времени отгрузят 50 тонн белевской пастилы. Тульский хлебокомбинат впервые заключил экспортный контракт с китайской стороной. Тульская компания обязуется отправлять в Поднебесную 10 тонн мучной и кондитерской продукции в год.

Заключение экспортных соглашений на поставку более 2 тыс. тонн продукции АПК оказалось возможным благодаря взаимовыгодному сотрудничеству и активной работе правительства Тульской области, регионального Центра поддержки экспорта и самих предпринимателей. Благодаря новым инструментам поддержки, которые представил национальный проект «Международная кооперация и экспорт», малые и средние предприятия региона стали активнее выходить на рынок Китая, реализуя экспортный потенциал области.

Сюжет: ПМЭФ-2021
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