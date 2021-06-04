Фото из архива MySlo
В Узловой наладят производство медицинских масок
Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на ПМЭФ-2021.
Первый замглавы Тульской области Вячеслав Федорищев, гендиректор ООО «Анселл Мануфактуринг РУС» Дмитрий Юсов и председатель Совета директоров АО «Пластик» Максим Кизимов подписали соглашение о реализации инвестпроекта «Организация производства защитных решений для здравоохранения и охраны труда».
Производство средств индивидуальной защиты предполагается разместить на территории промышленного технопарка АО «Пластик» в Узловой. Инвестор планирует вложить в проект порядка 270 млн рублей и завершить его строительство до конца года.
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