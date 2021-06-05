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ПМЭФ-2021: Тульская область за 2 дня заключила контрактов на 150 млрд рублей

ПМЭФ-2021: Тульская область за 2 дня заключила контрактов на 150 млрд рублей

Это позволит создать в регионе почти 4000 новых рабочих мест.

4 июня прошло пленарное заседание XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием Президента Российской Федерации Владимир Путин. На заседании присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В своем выступлении Владимир Путин говорил о глобальных мировых вопросах и борьбе с пандемией коронавируса. Глава государства особенно отметил значимость вопросов занятости, поддержки граждан и бизнеса.

Президент поблагодарил регионы, которые активно работают с инвесторами.

Алексей Дюмин прокомментировал итоги пленарного заседания:

«Владимир Путин уделил особое внимание вопросам повышения качества жизни граждан, в том числе поддержке семей, развитию инфраструктуры регионов, поддержки экономики и предпринимательства. Это именно те вопросы, которые мы в Тульской области рассматриваем как ключевые. Они обязательно найдут отражение в нашей новой Программе развития, которая скоро будет презентована общественности региона».

После глава региона подвел предварительные итоги работы тульской делегации на XXIV Петербургском международном экономическом форуме.

Губернатор отметил, что, несмотря на влияние пандемии на экономику, регион успешно справляется с новыми вызовами. Об этом говорит и то, что Тульская область уже несколько лет стабильно входит в ТОП-10 Национального рейтинга инвестиционного климата.

На форуме были рассмотрены самые актуальные для бизнеса и власти вопросы: глобальная экономика, национальные цели развития, социальная повестка и технологические вызовы.

«Считаю, что этот форум – один из самых продуктивных для Тульской области. Мы проделали большую предварительную работу, и она принесла нам ожидаемый результат», - отметил Алексей Дюмин.

За два дня подписано 26 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей. Это позволит создать в регионе почти 4000 новых рабочих мест.

Губернатор выразил уверенность, что проекты дадут мощный стимул социально-экономическому развитию Тульской области.

«Впереди много работы для реализации всего, что мы задумали. Важно не останавливаться на достигнутом, продолжать укреплять доверие инвесторов к региону», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Многие соглашения, заключенные на ПМЭФ-2021, затрагивают не только экономику и промышленность, но и сферы образования и науки. Ряд соглашений связан с экспортом тульских производителей. Подписаны контракты на отгрузку более 2000 тонн продукции АПК зарубеж.

Сюжет: ПМЭФ-2021
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Автор: Юлия Александрова
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