В Плавске убийца жены попросил суда присяжных

В Плавске 40-летний местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Напомним, в октябре 2007 года на лестничной площадке в подъезде одного из домов по ул. Октябрьской в Плавске жильцы обнаружили избитую 21-летнюю соседку. Пострадавшая была без сознания. Женщину госпитализировали в местную больницу, но медики оказались бессильны — через полтора месяца она умерла. Преступление 14 лет оставалось нераскрытым – до тех пор пока следователи специально образованного три года назад отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) вместе с отделом криминалистики регионального СУ СК России тщательно изучили материалы дела и смогли установить подозреваемого. Им оказался мужчина, бывший супругом потерпевший. Свою жену он избил из-за ревности.

В апреле этого года дело было передано в суд, обвиняемый признал свою вину. Отметим, что мужчина попросил суда присяжных – формирование коллегии состоялось вчера, 2 июня.