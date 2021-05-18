Фото из архива Myslo.
Суд удовлетворил иск еще 15 многодетных семей к администрации Тулы
Семьи требовали признать незаконным бездействие чиновников: землю в Северном Заречье им выделили почти 10 лет назад, а коммуникации так и не провели.
В Зареченском районном суде сегодня, 18 мая 2021 года, вынесли решение по иску 15 многодетных семей к администрации города Тулы. Ранее аналогичный коллективный иск от 20 многодетных семей удовлетворил Центральный районный суд. Правда, это решение администрация города оспаривает.
И эти 15 истцов, и прежние 20 — жители Северного Заречья, получившие в 2013 году бесплатные участки земли для строительства в рамках программы по поддержке многодетных. Жители уверены: они не должны были получать «голую» землю, без коммуникаций. И им обещали их провести, но обещание так и не выполнили.
Напомним, исковое заявление состояло из нескольких требований:
- признать незаконным бездействие администрации муниципального образования город Тула в обеспечении земельных участков, расположенных в северной части Зареченского района города Тулы, объектами инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, автомобильной дорогой местного значения;
- обязать администрацию подвести к земельным участкам объекты инфраструктуры — водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, автомобильную дорогу местного значения в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу.
Как рассказали Myslo представители истцов, Зареченский суд удовлетворил иск 15 семей и постановил обязать администрацию МО г. Тула обеспечить в поселке следующую инфраструктуру:
- обеспечить транспортную доступность, водоотведение, газоснабжение в течение 2-х лет,
- построить подъездные дороги к участкам, водоснабжение в течение одного года.
Решение не вступило пока в законную силу и может быть обжаловано [скорее всего, так и случится. — Прим. ред.].
Ранее администрация для урегулирования споров предлагала жителям на время безвозмездно получить альтернативные источники теплоснабжения: твердотопливные котлы, газгольдеры и электрические котлы. Но многодетные пошли в суд.
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