Суд удовлетворил иск еще 15 многодетных семей к администрации Тулы

Фото из архива Myslo.

Семьи требовали признать незаконным бездействие чиновников: землю в Северном Заречье им выделили почти 10 лет назад, а коммуникации так и не провели.

В Зареченском районном суде сегодня, 18 мая 2021 года, вынесли решение по иску 15 многодетных семей к администрации города Тулы. Ранее аналогичный коллективный иск от 20 многодетных семей удовлетворил Центральный районный суд . Правда, это решение администрация города оспаривает

И эти 15 истцов, и прежние 20 — жители Северного Заречья, получившие в 2013 году бесплатные участки земли для строительства в рамках программы по поддержке многодетных. Жители уверены: они не должны были получать «голую» землю, без коммуникаций. И им обещали их провести, но обещание так и не выполнили.

признать незаконным бездействие администрации муниципального образования город Тула в обеспечении земельных участков, расположенных в северной части Зареченского района города Тулы, объектами инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, автомобильной дорогой местного значения;

обязать администрацию подвести к земельным участкам объекты инфраструктуры — водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, автомобильную дорогу местного значения в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу.

Как рассказали Myslo представители истцов, Зареченский суд удовлетворил иск 15 семей и постановил обязать администрацию МО г. Тула обеспечить в поселке следующую инфраструктуру:

обеспечить транспортную доступность, водоотведение, газоснабжение в течение 2-х лет,

построить подъездные дороги к участкам, водоснабжение в течение одного года.

Решение не вступило пока в законную силу и может быть обжаловано [скорее всего, так и случится. — Прим. ред.].

Ранее администрация для урегулирования споров предлагала жителям на время безвозмездно получить альтернативные источники теплоснабжения: твердотопливные котлы, газгольдеры и электрические котлы. Но многодетные пошли в суд.