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Администрация Тулы проиграла в суде многодетным семьям: коммуникации придется провести
Фото из архива Myslo.

Администрация Тулы проиграла в суде многодетным семьям: коммуникации придется провести

Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу городских чиновников.

20 декабря первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу администрации города по коллективным административным искам тульских многодетных семей. И это — явно «первая ласточка».
 
История тянется уже почти 10 лет: землю многодетным тулякам выделили ещё в 2012 году, но к участкам до сих пор не подведены все необходимые коммуникации и не оборудованы автоподъезды.
 
Весной 2021 года назад Центральный районный суд Тулы удовлетворил первый иск 20 многодетных семей к администрации города. Всего таких исков было несколько. Суд признал бездействие чиновников в обеспечении земельных участков, расположенных в северной части Зареченского района, сетями водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также автомобильной дорогой, незаконным
 
и обязал администрацию выполнить все работы в течение года со дня вступления решения в законную силу.
Администрация города обжаловала решение суда, но проиграла.
 
Подробности читайте в нашем сюжете.
Сюжет: Многодетные против администрации Тулы
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Артем Жильцов
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