Администрация Тулы проиграла в суде многодетным семьям: коммуникации придется провести

Фото из архива Myslo.

20 декабря первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу администрации города по коллективным административным искам тульских многодетных семей. И это — явно «первая ласточка».

История тянется уже почти 10 лет: землю многодетным тулякам выделили ещё в 2012 году, но к участкам до сих пор не подведены все необходимые коммуникации и не оборудованы автоподъезды.

Весной 2021 года назад Центральный районный суд Тулы удовлетворил первый иск 20 многодетных семей к администрации города. Всего таких исков было несколько. Суд признал бездействие чиновников в обеспечении земельных участков, расположенных в северной части Зареченского района, сетями водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также автомобильной дорогой, незаконным

и обязал администрацию выполнить все работы в течение года со дня вступления решения в законную силу.

Администрация города обжаловала решение суда, но проиграла.

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