В Туле городская администрация снова проиграла многодетным семьям в суде
Теперь придется провести коммуникации.
Тульский областной суд оставил без изменения решение Пролетарского районного суда по иску многодетных семей в части признания незаконным бездействия администрации города Тулы.
Многодетные семьи обратились с административным исковым заявлением к администрации города о признании бездействия незаконным, возложении обязанности по подводу к земельным участкам объектов инфраструктуры. С момента выделения и передачи им в собственность земельных участков прошло более восьми лет. Однако до настоящего времени земельные участки не обеспечены необходимой коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой.
22 октября 2021 года решением Пролетарского районного суда г. Тулы административные исковые требования были удовлетворены. Администрация Тулы, не согласившись с решением суда первой инстанции, обратилась с апелляционной жалобой в Тульский областной суд, который оставил решение суда первой инстанции без изменений.
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