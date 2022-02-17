В Туле городская администрация снова проиграла многодетным семьям в суде

Тульский областной суд оставил без изменения решение Пролетарского районного суда по иску многодетных семей в части признания незаконным бездействия администрации города Тулы

Многодетные семьи обратились с административным исковым заявлением к администрации города о признании бездействия незаконным, возложении обязанности по подводу к земельным участкам объектов инфраструктуры. С момента выделения и передачи им в собственность земельных участков прошло более восьми лет. Однако до настоящего времени земельные участки не обеспечены необходимой коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой.

22 октября 2021 года решением Пролетарского районного суда г. Тулы административные исковые требования были удовлетворены. Администрация Тулы, не согласившись с решением суда первой инстанции, обратилась с апелляционной жалобой в Тульский областной суд, который оставил решение суда первой инстанции без изменений.