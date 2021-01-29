20 многодетных семей подали в суд на администрацию Тулы

Фото из архива Myslo.

Они требуют признать незаконным бездействие чиновников: землю им выделили в 2013 году, а обещанных коммуникаций до сих пор нет.

Административный иск принят к рассмотрению в Центральном районном суде города Тулы .

Двадцать истцов просят суд признать незаконным бездействие администрации города Тулы по организации вопросов в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, отдельных вопросов в сфере дорожной деятельности в отношении предоставленных им в качестве меры социальной поддержки, как гражданам, имеющим трех и более детей, в 2013 году земельных участков, расположенных в северной части Зареченского района города Тулы, а также возложить на административного ответчика обязанности по подведению к данным земельным участкам объектов инфраструктуры.

Из иска:

«В качестве меры соцподдержки министерством имущественных и земельных отношений Тульской области с 2013 года были предоставлены в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства земельные участки, расположенные в северной части Зареченского района Тулы.

Однако воспользоваться ими по назначению в течение уже нескольких лет не представляется возможным.

Истцы ссылаются на нормативные акты, в соответствии с которыми органы власти, подбирая территории для предоставления участков, обязаны принять необходимые и достаточные меры по обеспечению предоставляемых льготной категории граждан земельных участков инфраструктурой (газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, автомобильной дорогой местного значения).

И отмечают: «Однако предоставленные административным истцам – многодетным семьям земельные участки на протяжении 8 лет не обеспечены надлежащей инфраструктурой. ...Считаем, что администрация муниципального образования город Тула устранилась от решения данной проблемы и бездействовала».

Истцы просят суд: признать незаконным бездействие администрации муниципального образования город Тула в обеспечении земельных участков, расположенных в северной части Зареченского района города Тулы объектами инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, автомобильной дорогой местного значения;

обязать администрацию подвести к земельным участкам объекты инфраструктуры — водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, автомобильную дорогу местного значения в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу.

Напомним, в Туле жилищным вопросом многодетных семей начали заниматься еще в 2012 году. В числе первых землю под застройку получили те, кто сегодня уже переехал жить в свои дома в северном Заречье. Там было бесплатно выдано под строительство жилого дома 425 земельных участков.

Администрация говорит: вопросы строительства водопровода и газопровода будут полностью сняты в 2021-2022 годах.

Myslo обратился за комментарием к администрации города Тулы.

Мы будем следить за ходом судебного процесса и решением проблем многодетных семей.