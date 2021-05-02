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Тульские чиновники хотят оспорить решение суда о подведении воды и газа к участкам многодетных семей

Тульские чиновники хотят оспорить решение суда о подведении воды и газа к участкам многодетных семей

Сотрудники администрации Тулы считают претензии истцов необоснованными.

Месяц назад Центральный районный суд Тулы удовлетворил иск 20 многодетных семей к администрации города.

Эта история тянется уже почти 10 лет – землю многодетным тулякам выделили ещё в 2012 году, но к участкам до сих пор не подведены все необходимые коммуникации и не оборудован автоподъезд.

30 марта суд признал бездействие чиновников в обеспечении земельных участков, расположенных в северной части Зареченского района сетями водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также автомобильной дорогой, незаконным и обязал администрацию выполнить все работы в течение года со дня вступления решения в законную силу.

Администрация города намерена обжаловать решение суда – чиновники подали апелляционную жалобу. Истцы, в свою очередь, подготовили возражение и заявление в правоохранительные органы – как выяснилось, в архивах профильных учреждений отсутствуют документы  о проведённых в 2012-2013 годах инженерно-геодезических изысканиях земельных участков, на которые было потрачено более 19,5 млн рублей.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:17 0
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