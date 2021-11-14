новости
новости
Регистрация
Ограждений нет, вода и бюджетные средства сутками утекают в землю: многодетные из Северного Заречья бьют тревогу
Фото жителей поселка.

Ограждений нет, вода и бюджетные средства сутками утекают в землю: многодетные из Северного Заречья бьют тревогу

«Бюджетные средства расходуются без контроля, УКС ни за чем не следит!» — тулячка Анастасия Богомолова о том, как идет строительство водопровода к их участкам.

Myslo уже писал, как долго жители Северного Заречья (в основном, многодетные семьи), получившие от государства участки, добивались положенных им коммуникаций.

Подробности в нашем сюжете.

И вот коммуникации все же прокладывают. Но как…

Известно, что заказчиком производства работ выступило тульское Управление капитального строительства. Контракт заключен с рязанской компанией «Бурводстрой». Стоимость работ — 36 млн рублей. Сейчас работы на этапе подсоединения к уже существующему водоводу.

- Что мы имеем сейчас? Заказчик — УКС — не контролирует ход работ. В УКС прекрасно знают, что ограждения мест строительства подземных коммуникаций должно быть более солидным, а не просто обнесли красной лентой и всё. Это предусмотрено контрактом. У нас в микрорайоне живут более 40 семей, в каждой — по двое-трое детей, — говорит Анастасия Богомолова, член инициативной группы многодетных граждан.

А тут еще и ЧП случилось: все выходные из нового водопровода текла вода. Перекрыть течь было невозможно: подрядчика не было на объекте в выходные.

Тулгорводоканал пока не имеет к этим сетям отношения, поэтому устранять аварию не в его компетенции. Главе округа кто-то доложил, что течь устранена, хотя это оказалось неправдой.

- Точно так же в УКС относятся и к уже проложенному водопроводу (1, 2, 3 очередь), — продолжает Анастасия Богомолова. — Течет полдня, день, два — никому нет дела. Жителям приходится доказывать, что вода течет именно водопроводная, а не грунтовая. На грунтовые воды проще все свалить, особенно если перед строительством водопровода геодезические изыскания не проводились. При этом какая вода вытекает — определяется на глаз, без анализа.

Анастасия Богомолова просит обратить внимание руководителей администрации Тулы на то, что УКС устранились от контроля за подрядчиком. Не соблюдаются условия контракта в части безопасности производства работ нынешним подрядчиком; не выполняются гарантийные обязательства по отношению к уже построенному водопроводу 1,2,3 очередей (бывший подрядчик ООО «Вертикаль»).
 
- Новый водопровод стоит 130 млн рублей, а чтобы он был сделан качественно, никому не нужно! - возмущается Анастасия Богомолова. — При этом, как работает УКС и как выбираются подрядчики, не секрет. Против сотрудников УКС уже возбуждалось дело из-за того, что однажды они отдали ООО «Вертикаль» подряд без проведения конкурсных процедур по максимальной цене.
 

Для справки. Тульским УФАС действительно в 2020 году был выявлен сговор при проведении работ по строительству инженерных коммуникаций в Туле. Так, в 2018 году между МУ «УКС г. Тулы» и ООО «Вертикаль» был заключен контракт на выполнение работ по строительству инженерных коммуникаций для теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Сумма контракта составила 7 500 000 рублей. УФАС отметили, что заключение контракта прошло без проведения конкурентных процедур как с единым поставщиком по максимально возможной цене. По мнению антимонопольщиков, речь идет о неэффективном использовании бюджетных средств.

 

Сюжет: Многодетные против администрации Тулы
Суд обязал администрацию Тулы подвести коммуникации еще к 9 участкам многодетных семей
Жизнь Тулы и области
Суд обязал администрацию Тулы подвести коммуникации еще к 9 участкам многодетных семей
25 октября, в 17:19, 50 1972 2
Суд отклонил жалобу администрации и обязал чиновников провести коммуникации еще 15 многодетным семьям
Жизнь Тулы и области
Суд отклонил жалобу администрации и обязал чиновников провести коммуникации еще 15 многодетным семьям
6 октября, в 13:11, 11 1996 6
Еще 8 многодетных семей через суд обязали администрацию Тулы провести коммуникации к их участкам
Жизнь Тулы и области
Еще 8 многодетных семей через суд обязали администрацию Тулы провести коммуникации к их участкам
12 августа 2021, в 17:00, 25 1802 1
Суд отклонил жалобу администрации Тулы: чиновников обязали провести коммуникации многодетным семьям
Жизнь Тулы и области
Суд отклонил жалобу администрации Тулы: чиновников обязали провести коммуникации многодетным семьям
10 августа 2021, в 15:03, 15 2659 6
Все новости сюжета
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:40 0
Другие статьи по темам
Событие
участки для многодетныхмногодетные против администрации
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Шесть тульских школьников выиграли по миллиону рублей в конкурсе «Большая перемена»
Шесть тульских школьников выиграли по миллиону рублей в конкурсе «Большая перемена»
Где чаще всего тульские полицейские ловят безмасочников
Где чаще всего тульские полицейские ловят безмасочников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.