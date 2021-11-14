Ограждений нет, вода и бюджетные средства сутками утекают в землю: многодетные из Северного Заречья бьют тревогу

Фото жителей поселка.

«Бюджетные средства расходуются без контроля, УКС ни за чем не следит!» — тулячка Анастасия Богомолова о том, как идет строительство водопровода к их участкам.

Myslo уже писал, как долго жители Северного Заречья (в основном, многодетные семьи), получившие от государства участки, добивались положенных им коммуникаций.

Подробности в нашем сюжете.

И вот коммуникации все же прокладывают. Но как…

Известно, что заказчиком производства работ выступило тульское Управление капитального строительства. Контракт заключен с рязанской компанией «Бурводстрой». Стоимость работ — 36 млн рублей. Сейчас работы на этапе подсоединения к уже существующему водоводу.

- Что мы имеем сейчас? Заказчик — УКС — не контролирует ход работ. В УКС прекрасно знают, что ограждения мест строительства подземных коммуникаций должно быть более солидным, а не просто обнесли красной лентой и всё. Это предусмотрено контрактом. У нас в микрорайоне живут более 40 семей, в каждой — по двое-трое детей, — говорит Анастасия Богомолова, член инициативной группы многодетных граждан.

А тут еще и ЧП случилось: все выходные из нового водопровода текла вода. Перекрыть течь было невозможно: подрядчика не было на объекте в выходные.

Тулгорводоканал пока не имеет к этим сетям отношения, поэтому устранять аварию не в его компетенции. Главе округа кто-то доложил, что течь устранена, хотя это оказалось неправдой.

- Точно так же в УКС относятся и к уже проложенному водопроводу (1, 2, 3 очередь), — продолжает Анастасия Богомолова. — Течет полдня, день, два — никому нет дела. Жителям приходится доказывать, что вода течет именно водопроводная, а не грунтовая. На грунтовые воды проще все свалить, особенно если перед строительством водопровода геодезические изыскания не проводились. При этом какая вода вытекает — определяется на глаз, без анализа.