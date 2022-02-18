Тульские многодетные семьи из Северного Заречья написали открытое письмо губернатору

В распоряжении редакции оказался текст открытого письма многодетных семей к губернатору Тульской области. Под письмом — 54 подписи.

«Многодетные семьи Тулы просят личной встречи с губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым. Вместо него с родителями, вынужденными бороться за свои права и права своих детей, встречаются уполномоченные, которые не в силах разрешить ситуацию с невыполнением Указа Президента № 600 от 7 мая 2012 года „О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг“.

Многодетными в России считают семьи, в которых воспитываются трое и более детей. Каждый ребенок имеет право на комфортные условия жизни, внимание и заботу родителей. Вот уже несколько лет многодетные родители, получившие от государства земельные участки для строительства жилых домов в Северной части Заречья Тулы, тратят уйму времени, денег и нервов на то, чтобы администрация города Тулы сделала дороги и решила вопрос с подведением всех необходимых коммуникаций. Иначе щедро выделенную родителям землю нельзя считать пригодной для жизни. Причем это не наглые просьбы многодетных семей, это майский указ президента от 2012 года.

Длительное общение многодетных семей с представителями власти: уполномоченным по правам ребенка, уполномоченным по права человека, министрами транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ и строительства, имущества, труда и социальной защиты населения, оказалось абсолютно бесполезной тратой времени. Все присланные ответы похожи на отписки, а данные ими обещания не выполняются.

Единственная надежда остается на губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Многодетные родители просят личной встречи с ним, чтобы рассказать, как и что происходит на их земельных участках на самом деле, а не в отчетах. Они готовы показать горы бумаг, процессуальных и иных документов, которые закрепляют правомерность всего того, что просят родители от государства и что должно было быть выполнено автоматически, без лишних слов, и тем более без тяжб жителей против администрации города в суде, затем в апелляционной и кассационной инстанции. Причем все судьи встают на сторону родителей.

Мамы и папы, которые трудятся на нескольких работах, чтобы достойно обеспечить детей, вынуждены тратить время на то, чтобы собирать подписи, документы, отпрашиваться с работы, чтобы посещать судебные заседания, а затем требовать выполнение судебных решений

Между тем, с момента вступления в силу Указа Президента № 600 прошло почти 9 лет. За это время многие семьи на выделенных участках за счет собственных средств построили долгожданные дома, но жить в них еще нельзя — нет ни дорог, ни коммуникаций. И неизвестно, когда они появятся. А те, кто ничего не строит, видя происходящее, вынуждены тратить деньги на покос травы на участках, пока что непригодных для полноценной жизни. Время идет, дети растут и видят, что происходит, осознают отношение государства к их семьям, и, наверное, делают свои выводы.

Алексей Геннадьевич, пожалуйста, найдите время для встречи с родителями, которые уже устали бороться за свои права на подаренную землю, на которой так мечтали жить с детьми.

Выслушайте их. Возьмите на свой контроль ситуацию, которая порочит честь всех чиновников и лишает детей счастливого детства».

О судебных тяжбах и проблемах многодетных семей из Северного Заречья Myslo пишет в специальном сюжете

Myslo запросил комментарий городской администрации. Новость обновлена в 17.20: