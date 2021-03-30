новости
новости
Регистрация
Суд удовлетворил иск от 20 многодетных семей к администрации Тулы
Фото с одного из заседаний по этому делу

Суд удовлетворил иск от 20 многодетных семей к администрации Тулы

Люди требовали признать незаконным бездействие чиновников: землю выделили в 2012 году, а обещанных коммуникаций до сих пор нет.

В Центральном районном суде вынесли решение по иску 20 многодетных семей к администрации города Тулы. Напомним, исковое заявление состояло из нескольких требований:
 
  • признать незаконным бездействие администрации муниципального образования город Тула в обеспечении земельных участков, расположенных в северной части Зареченского района города Тулы объектами инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, автомобильной дорогой местного значения;
  • обязать администрацию подвести к земельным участкам объекты инфраструктуры — водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, автомобильную дорогу местного значения в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу.
Как рассказала Myslo многодетная мама, член инициативной группы северной части Зареченского района Анастасия Богомолова, суд удовлетворил иск. По ее словам, городской администрации дали двухлетний срок на обеспечение транспортной доступности, газификацию и канализацию. А на автомобильную дорогу местного значения и водоподведение — 1 год.
 
На данный момент решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
 

Как в феврале прокомментировал начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин, первоначально предполагалось дать людям участки (их предоставляла область), потом поэтапно прокладывать сети инженерных коммуникаций. А сегодняшняя ситуация сложилась из-за того, что это большая площадка, на которой находятся более 400 участков.

Алексей Сорокин

– Сети электроснабжения туда заведены в полном объеме, сейчас мы уже два года работаем над сетями водоснабжения по данной площадке. В марте этого года планируем объявить аукцион уже на завершение, правда, трехэтапное. В этом году у нас выделено 36 млн, на следующий 21 млн рублей и на 2023 год в бюджете города уже заложено 27 млн рублей. Завершим все 19 км водопровода — на данной площадке вода будет соответствовать всем качествам — это центральное водоснабжение.

Также Алексей Сорокин сообщил, что распоряжением главы города принята программа, по которой многодетные семьи могут на время получить альтернативные источники теплоснабжения.

— Это твердотопливные котлы, газгольдеры и электрические котлы. То есть человек сам может выбрать, что ему поставить себе в дом, пока нет магистрального газа. Для этого нужно обратиться в управление городского хозяйства с заявлением о том, что дом построен и нужны альтернативные источники теплоснабжения. Это безвозмездно.

По словам Сорокина, администрация города и Тулагораз вместе проработали схему централизованного газоснабжения.

По состоянию на декабрь прошлого года общая сумма затрат на 425 участков составила почти 180 млн рублей.

– Сумма достаточно большая, сейчас с Тулагоргазом работаем над ее уменьшением, потому что у нас застроена не вся площадка. Рассматриваем такие варианты, как подведение газа только до тех домов, которые построены и сданы в эксплуатацию. Работа ведется, работа очень нелегкая и суммы очень большие, — заключил начальник управления градостроительства и архитектуры.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:24 0
Другие статьи по темам
Событие
многодетные семьимногодетныеисксуд
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Журналу «Модный город» требуется менеджер по работе с клиентами
Журналу «Модный город» требуется менеджер по работе с клиентами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.