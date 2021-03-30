Суд удовлетворил иск от 20 многодетных семей к администрации Тулы
Люди требовали признать незаконным бездействие чиновников: землю выделили в 2012 году, а обещанных коммуникаций до сих пор нет.
- признать незаконным бездействие администрации муниципального образования город Тула в обеспечении земельных участков, расположенных в северной части Зареченского района города Тулы объектами инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, автомобильной дорогой местного значения;
- обязать администрацию подвести к земельным участкам объекты инфраструктуры — водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, автомобильную дорогу местного значения в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу.
Как в феврале прокомментировал начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин, первоначально предполагалось дать людям участки (их предоставляла область), потом поэтапно прокладывать сети инженерных коммуникаций. А сегодняшняя ситуация сложилась из-за того, что это большая площадка, на которой находятся более 400 участков.
Алексей Сорокин
– Сети электроснабжения туда заведены в полном объеме, сейчас мы уже два года работаем над сетями водоснабжения по данной площадке. В марте этого года планируем объявить аукцион уже на завершение, правда, трехэтапное. В этом году у нас выделено 36 млн, на следующий 21 млн рублей и на 2023 год в бюджете города уже заложено 27 млн рублей. Завершим все 19 км водопровода — на данной площадке вода будет соответствовать всем качествам — это центральное водоснабжение.
Также Алексей Сорокин сообщил, что распоряжением главы города принята программа, по которой многодетные семьи могут на время получить альтернативные источники теплоснабжения.
— Это твердотопливные котлы, газгольдеры и электрические котлы. То есть человек сам может выбрать, что ему поставить себе в дом, пока нет магистрального газа. Для этого нужно обратиться в управление городского хозяйства с заявлением о том, что дом построен и нужны альтернативные источники теплоснабжения. Это безвозмездно.
По словам Сорокина, администрация города и Тулагораз вместе проработали схему централизованного газоснабжения.
По состоянию на декабрь прошлого года общая сумма затрат на 425 участков составила почти 180 млн рублей.
– Сумма достаточно большая, сейчас с Тулагоргазом работаем над ее уменьшением, потому что у нас застроена не вся площадка. Рассматриваем такие варианты, как подведение газа только до тех домов, которые построены и сданы в эксплуатацию. Работа ведется, работа очень нелегкая и суммы очень большие, — заключил начальник управления градостроительства и архитектуры.