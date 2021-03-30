Суд удовлетворил иск от 20 многодетных семей к администрации Тулы

Фото с одного из заседаний по этому делу

Люди требовали признать незаконным бездействие чиновников: землю выделили в 2012 году, а обещанных коммуникаций до сих пор нет.

В Центральном районном суде вынесли решение по иску 20 многодетных семей к администрации города Тулы. Напомним, исковое заявление состояло из нескольких требований:

признать незаконным бездействие администрации муниципального образования город Тула в обеспечении земельных участков, расположенных в северной части Зареченского района города Тулы объектами инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, автомобильной дорогой местного значения;

обязать администрацию подвести к земельным участкам объекты инфраструктуры — водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, автомобильную дорогу местного значения в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу.

Как рассказала Myslo многодетная мама, член инициативной группы северной части Зареченского района Анастасия Богомолова, суд удовлетворил иск. По ее словам, городской администрации дали двухлетний срок на обеспечение транспортной доступности, газификацию и канализацию. А на автомобильную дорогу местного значения и водоподведение — 1 год.

На данный момент решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.