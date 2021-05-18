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Два бойца ММА привезли в Тулу бронзу Всероссийского мастерского турнира

Два бойца ММА привезли в Тулу бронзу Всероссийского мастерского турнира

Соревнования прошли в Воронеже.

C 14 по 17 мая состоялся Всероссийский мастерский турнир по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный памяти Александра Сердюкова. В соревнованиях принимали участие пять бойцов, представляющих Тульскую область.

Как сообщает пресс-служба Федерации смешанного боевого единоборства, Шариф Искандаров, занимающийся в спортклубе «Спирит», и Энвер Салахдинов из спортзала «Хулиган» взяли бронзовые награды.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:20 +1
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