Два бойца ММА привезли в Тулу бронзу Всероссийского мастерского турнира
Соревнования прошли в Воронеже.
C 14 по 17 мая состоялся Всероссийский мастерский турнир по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный памяти Александра Сердюкова. В соревнованиях принимали участие пять бойцов, представляющих Тульскую область.
Как сообщает пресс-служба Федерации смешанного боевого единоборства, Шариф Искандаров, занимающийся в спортклубе «Спирит», и Энвер Салахдинов из спортзала «Хулиган» взяли бронзовые награды.
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