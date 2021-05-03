На спасение тульской водоразборной будки нужно еще 250 тысяч рублей

Фото из группы «ВКонтакте» «Тула ушедшего века».

В Туле во дворе краеведческого музея продолжают собирать старинную водоразборную будку.

– Начался строительный сезон, и первые весенние работы на нашем объекте закипели. Были установлены первые части карнизной доски (карниз состоит из двух частей). Перед установкой первой части карниза по углам будки были установлены четыре пары элементов, которые называются полотенца. На нашей будке родных полотенец не осталось, но на старых подшивочных досках места их креплений сохранились.

Копии этих элементов были изготовлены по единственному фото с другой будки, где этот элемент оставался. Наш главный строитель Сергей Уруев долго готовился к этой установке. Все элементы были подготовлены в период межсезонья в домашней мастерской по чертежам, подобрана соответствующая краска, — рассказали краеведы в группе «ВКонтакте» «Тула ушедшего века».

По словам волонтеров, в восстановительные работы уже вложено 485 200 рублей. Напомним, на спасение старинного объекта 100 тысяч рублей пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев, деньги собирал и фонд урбаниста и блогера Ильи Варламова.

– Мы продолжаем работы за свой счет и доведем дело до конца. По самым скромным подсчетам, нам нужно еще 250 000 руб., — отмечают активисты.

Как можно помочь в восстановлении объекта, читайте в группе «Тула ушедшего века».

Напомним, в марте 2020 года было принято решение о переносе сооружения, построенного в конце позапрошлого века, во двор краеведческого музея.