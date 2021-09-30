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Энтузиасты собирают деньги на подсветку тульской водоразборной будки
Фото: vk.com/tulainpast.

Энтузиасты собирают деньги на подсветку тульской водоразборной будки

На покупку и монтаж светодиодных светильников нужно 450 тысяч рублей.

В Туле группа энтузиастов под руководством Михаила Тенцера продолжает восстановление последней городской водоразборной будки. На очереди – монтаж архитектурной подсветки.

К инициативной группе присоединилась светодизайнер Полина Томилина, которая разрабатывала подсветку нового здания Музея оружия, гостиницы «Тургенев» и многих других объектов.

Подсветка – довольно дорогое дело. Только на покупку светодиодных уличных светильников нужно около 450 тысяч рублей плюс монтаж. Присоединиться к этому масштабному и интересному проекту может любой желающий. Реквизиты для пожертвований:

  • Карта «Сбербанка» 4276660011284700, получатель Елена Валентиновна Тенцер.
  • «Яндекс-кошелек» 410012457065072, получатель Михаил Борисович Тенцер.

Подробности этой долгой, непростой, но важной истории можно найти в нашем сюжете.

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сегодня, в 19:39 0
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