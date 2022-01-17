Тульская водоразборная будка может превратиться в музей

Фото: vk.com/tulainpast

Энтузиасты, спасавшие последнюю тульскую водоразборную будку, передали её в дар ГУК ТО «Тульское музейное объединение». Об этом сообщил идейный вдохновитель этого проекта туляк Михаил Тенцер.

Теперь строение числится на балансе музея. Михаил Тенцер и его единомышленники рассчитывают, что в будущем в домике будет создана музейная экспозиция, посвященная истории тульского водопровода.

Кроме того, изготовлены стенды об истории будки и её спасении. В ближайшее время они будут размещены внутри домика. При входе тоже появится информационная табличка.

Кроме того, в будке сделаны настоящие деревянные окна. Для полного завершения работ осталось немного доделать крыльцо. От архитектурной подсветки будки энтузиасты решили отказаться из-за отсутствия финансирования.