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Дизайнер Артемий Лебедев пожертвовал на спасение водоразборной будки в Туле 100 тысяч рублей
Фото из группы «ВКонтакте» «Тула ушедшего века».

Дизайнер Артемий Лебедев пожертвовал на спасение водоразборной будки в Туле 100 тысяч рублей

На эти деньги волонтеры планируют восстановить кровлю над домиком.

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев пожертвовал на спасение тульской водоразборной будки 100 тысяч рублей. Деньги были собраны на стримах его видеопроекта «Бизнес-линч».

Каждое воскресенье Лебедев рецензирует работы всех желающих в прямом эфире на своем Youtube-канале. Половина собранных средств идет на благотворительность.

– На эти деньги мы сделаем кровлю над последней водоразборной будкой! Восстановление объекта будет продолжено, нас ждут работы по внутреннему ремонту и кладке печи, — сообщается в группе «ВКонтакте» «Тула ушедшего века».

Кстати, ранее Артемий Лебедев пожертвовал некую сумму на восстановление дореволюционных вывесок, расположенных на здании военной прокуратуры на ул. Советской.

 

Напомним, в начале 2020 года было принято решение о переносе старинной водоразборной будки во двор краеведческого музея. Как жители города могут помочь в спасении сооружения, читайте здесь.

Сюжет: Спасение последней водоразборной будки
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Автор: Кристина Вернигорина
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