Список телефонов: куда тулякам звонить в случае проблем с ЖКХ на майских праздниках

Публикуем телефоны для связи с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями Тулы.

По всем вопросам жизнеобеспечения, в том числе во время майских праздников, туляки могут обратиться по номерам, указанным ниже.

Диспетчерские службы

«Тулагорсвет» — 36−42−75,

«Тулатеплосеть» — 42−53−23, 42−53−21,

«Тулагорводоканал» — 42−53−34, 42−53−26,

Тульские городские электрические сети — 74−93−50; 8 (800) 700−51−16,

Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и Ленинский участки) — 33−66−12; 8−800−50−50−115,

«Тулагоргаз» — 04, 104, 004,

«Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора — 23−02−90, 23−04−04,

ЕДДС г. Тула — 47−20−37, 1391 (короткий номер — с городского телефона).

Управляющие компании