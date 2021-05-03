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Список телефонов: куда тулякам звонить в случае проблем с ЖКХ на майских праздниках

Список телефонов: куда тулякам звонить в случае проблем с ЖКХ на майских праздниках

Публикуем телефоны для связи с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями Тулы.

По всем вопросам жизнеобеспечения, в том числе во время майских праздников, туляки могут обратиться по номерам, указанным ниже.

Диспетчерские службы
  • «Тулагорсвет» — 36−42−75,
  • «Тулатеплосеть» — 42−53−23, 42−53−21,
  • «Тулагорводоканал» — 42−53−34, 42−53−26,
  • Тульские городские электрические сети — 74−93−50; 8 (800) 700−51−16,
  • Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и Ленинский участки) — 33−66−12; 8−800−50−50−115,
  • «Тулагоргаз» — 04, 104, 004,
  • «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора — 23−02−90, 23−04−04,
  • ЕДДС г. Тула — 47−20−37, 1391 (короткий номер — с городского телефона).
Управляющие компании
  • ООО «УК № 1», генеральный директор — Серьянова Тамара Ивановна, г. Тула ул. Демонстрации, д. 7, оф. 12−20, тел.: 33−80−31, сайт: www.ук-1.рф, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «УК 21ВЕК», генеральный директор — Сидорин Василий Васильевич, г. Тула ул. Кауля, д. 49/1, тел.: 52−40−13, сайт: uk21vek.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52−40−13; 8−920−787−95−55;
  • ООО УК «Аксиома», генеральный директор — Щуплова Полина Владимировна, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, п. 1, тел.: 50−52−60, сайт: aksioma71.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Апрель-Менеджмент», генеральный директор — Савинов Олег Алексеевич, г. Тула, ул. Михеева, д. 31, пом. 156, тел.: 70−13−25, сайт: april-amc.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 73−01−08;
  • ООО «УК Аврора», генеральный директор — Мусаев Руслан Закирович, г. Тула, ул. Московская, д. 17, оф. 2, тел.: 71−63−30, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО УК «Арсенал», генеральный директор — Хамматов Саид Рафикович, г. Тула Иншинский пр., д. 3, оф. 3, тел.: 38−55−82, сайт: arsenal-tula.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «АСТЕК», генеральный директор — Сушко Игорь Владимирович, г. Тула ул. Гоголевская, д. 53Б, тел.: 25−01−72, сайт: astek71.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «АСС-Техник», генеральный директор — Пономарева Варвара Андреевна, г. Тула, ул. Кирова, д. 168А, тел.: 77−05−22, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−920−842−66−43;
  • ООО «АДС Тулы», генеральный директор — Пуговкин Андрей Валерьевич, г. Тула, ул. Мосина, д. 19, тел.: 52−40−11, сайт: uk-adstula.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «УК «Бастион», генеральный директор — Ефименков Роман Сергеевич, Тульская область, г. Узловая, ул. Трегубова, д. 41, тел.: 8 (958) 869-05-83, сайт: укбастион. рф, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−958−869−05−91;
  • ООО «Велиград», генеральный директор — Мельников Олег Александрович. Тула, ул. Новомосковская, д. 10, тел.: 75−38−46, сайт: велиград-тула.рф, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Вега», генеральный директор — Снежко Андрей Вадимович, г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 8, к. 226, тел.: 34−30−45, 8−930−890−02−13, 8−961−147−02−93, сайт: ук-вега.рф, телефон аварийно-диспетчерской службы: 36−26−70 (08:00 до 20:00), 8−910−166−49−25 (20:00 до 08:00);
  • ООО «Внешстрой-Коммунсервис», генеральный директор — Мужилова Ольга Константиновна, г. Тула, ул. Марата, д. 35а, оф.1, тел.: 40−55−80, 73−01−64, сайт: vsks-tula.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−915−787−57−74;
  • ООО «УК «ГАММА», генеральный директор — Сельков Александр Евгеньевич, г. Тула, ул. Октябрьская д. 80А, тел.: 58−95−55, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71−61−16;
  • ООО УК «Горизонт», генеральный директор — Кочеткова Наталья Владимировна, г. Тула, ул. Галкина, д. 30, оф. 5, тел.: 52−02−53, сайт: ukgorizont71.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «ДВИЖЕНИЕ», генеральный директор — Аверин Алексей Владимирович, Тул. обл., Ленинский р-н., пос. Обидимо, ул. Школьная д. 4, тел.: 8−953−199−47−51, сайт: dvigenie-obidimo.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−953−963−49−94;
  • ООО «УК Домсервис», генеральный директор — Янюк Полина Юрьевна, г. Тула, ул. Вересаева, д. 2, оф. 314, тел.: 52−15−51, сайт: ukdomservice.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52−52−72;
  • ООО «УК «Домофонд», генеральный директор — Брик Роман Николаевич, г. Тула, ул. Баженова, д. 7, кв. 8, тел.: 41−24−51, 79−04−51, телефон аварийно-диспетчерской службы: 79−04−51, 41−24−51;
  • ООО «Евросити», генеральный директор — Рыковский Сергей Сергеевич, г. Тула, ул. Советская, д. 59, оф. 207, тел.: 71−77−74, сайт: eurocity71.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы, 71−77−74, 8−960−697−22−18;
  • ООО «Жилищная Управляющая Компания», генеральный директор — Кондрашова Татьяна Николаевна, г. Тула, ул. Металлургов, д. 90, пом. 4, тел.: 43−86−69, сайт. ukguk71.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Жилцентр», генеральный директор — Душанкина Елена Вячеславовна, г. Тула, ул. Седова, д. 27, оф. 2, тел.: 25−00−25, сайт: zhilcentr-tula.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 25−00−25;
  • ООО «ЖИЛКОМЦЕНТР», генеральный директор — Гречишкин Дмитрий Владимирович, г. Тула, ул. Седова, д. 27, оф. 2, тел.: 25−00−25, телефон аварийно-диспетчерской службы 25−00−25;
  • ООО «УК «Жилхоз» Советского района города Тулы, генеральный директор — Ковальков Геннадий Александрович, г. Тула, ул. Гоголевская, д. 53А, тел.: 56−51−12, сайт uk-gilhoz.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Жилищно-строительная компания», генеральный директор — Чижов Лев Константинович, г. Тула, ул. Мира, д. 14а, тел.: 21−20−65, телефон аварийно-диспетчерской службы, 56−54−54;
  • ООО «Жилищно-санитарное обслуживание», генеральный директор — Крутов Олег Владимирович, г. Тула, ул. Литейная, д. 4, оф. 3, тел. 71−71−63, тел.: gso-tula@yandex.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71−71−63;
  • ООО «УК «ЗеленГрадъ», генеральный директор — Савинов Олег Алексеевич, г Тула, ул. Михеева, д. 31, пом. 156, тел.: 70−13−25, сайт: ukstroikomplekt.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 73−01−08;
  • ООО «Инверсия +», генеральный директор — Аверин Алексей Владимирович, Тул. обл., Ленинский р-н., пос. Обидимо, ул. Пионерская, д. 2, тел.: 8−953−960−29−01, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−953−963−49−94;
  • ООО УК «Индустрия Сервиса», генеральный директор — Козлов Иван Михайлович, Тул. обл., п. Шатск, ул. Садовая, д. 16, тел.: 8−920−743−15−03, сайт: ooo-industriya-servisa.kvado.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−963−934−01−03;
  • ООО «Инженер Про», генеральный директор — Фомин Михаил Викторович, Тул. обл., г. Тула, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12, тел.: 72−52−75, сайт: engineer-pro.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 72−53−27, 8−920−740−07−70;
  • ООО «Инженер Про Центр», генеральный директор — Фомин Михаил Викторович, Тул. обл., г. Тула, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12, тел.: 72−52−75, сайт: engineer-pro.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 72−53−27, 8−920−740−07−70;
  • ООО «УК «Квартал», генеральный директор — Круглов Олег Дмитриевич, г. Тула, ул. Советская, д. 53, кор. 2, тел.: 70−06−26, 8−910−940−83−44, сайт: uk-kvartaltula.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы 56−54−54;
  • ООО «Косогорец», генеральный директор — Заварзин Максим Сергеевич, г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 9, тел.: 58−74−01, сайт: uk-kosogorec.reformagkh.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Группа компаний «Кит», генеральный директор — Потапов Даниил Юрьевич, г. Тула, ул. Циолковского, д. 2 Г, оф. 26, тел.: 79−23−03, сайт: tk-kit.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы 56−54−54;
  • ООО «Кировский» г. Тула, генеральный директор — Рогов Александр Валерьевич, г. Тула, ул. Кирова, д. 178, кв. 32, 8−920−275−67−69, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «УК Комфорт», генеральный директор — Мищенко Андрей Владимирович, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 47а, тел.: 52−29−00, сайт ukcomfort71.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52−00−07;
  • ООО «Комфортсервис», генеральный директор — Зверев Вадим Владимирович, Тул. обл., Ленинский р., пос. Ленинский, ул. Ленина, д. 7, тел.: 72−55−40, 8−999−782−64−56, сайт: comfortservis.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−999−782−64−56;
  • ООО УК «Левобережный», генеральный директор — Страхова Юлия Вячеславовна, Тул. обл., Ленинский с. Осиновая Гора, Первый Восточный проезд, д. 9, тел.: 71−46−39, сайт: uk-lvb.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−950−906−88−61 (для мкд на ул. Кутузова), 71−46−30 (для мкд на ул. Г. Маргелова), 8−920−788−97−71 (для мкд в мкр. Левобережный);
  • ООО «Лучший Дом», генеральный директор — Адамова Юлия Владимировна, г. Тула, ул. Вяземская, д. 18, литер «Л», оф. 211, тел.: 77−32−51, сайт ук-лучшийдом.рф, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−967−431−68−50;
  • ООО «УК Левша», генеральный директор — Аникина Юлия Константиновна, г. Тула, Красноармейский пр., д. 20, оф. 25, тел.: 77−00−88, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО УК «Лига ЖКХ», генеральный директор — Орлова Светлана Викторовна, г. Тула, ул. Вересаева, д. 2, тел.: 71−01−22, 71−01−23, 8−905−119−86−97, сайт: tower-uk.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Лад», генеральный директор — Щуплова Полина Владимировна, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, п. 1, тел.: 50−52−60, сайт uk-lad71.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Магистраль», генеральный директор — Пасюта Александр Викторович, г. Тула, ул. Михеева, д. 11-б, тел.: 55−10−04, 55−14−54, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−962−274−85−85;
  • ООО УК «Мясново», генеральный директор — Сысоев Павел Викторович, г. Тула, ул. М. Жукова, д. 14 г, оф. 5, тел.: 71−66−42, сайт: kmiasnovo.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54, 71−66−42;
  • ООО «УК Мастер-Сервис», генеральный директор — Косъянченко Константин Сергеевич, г. Тула, ул. Галкина, д. 15, тел.: 58−74−76, сайт master-service71.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Межмуниципальная управляющая компания», генеральный директор — Мамонтов Дмитрий Николаевич, г. Тула, ул. Болдина, д. 47, лит. 1, тел.: 21−63−61, сайт. www.meshmunuk71.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54, 52−40−10;
  • ООО УК «Наш Дом», генеральный директор — Бакун Галина Анатольевна, г. Тула, ул. Вяземская, д. 37, оф. 11, тел.: 71−11−97, сайт: tula-nashdom.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−967−431−68−50;
  • ООО «Новая УК», генеральный директор — Ефанов Алексей Борисович, Тул. обл., Ленинский р., пос. Рассвет, д. 35, тел.: 8−930−790−27−27, тел. 72−36−01, сайт: novaya-uk.reformagkh.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−930−790−27−27;
  • ООО «УК «Новострой», генеральный директор — Нежданов Антон Алексеевич г. Тула, пр-т. Ленина, д. 130, пом. 299, тел.: 75−38−88, сайт: uk-novostroy.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы 8−902−696−22−20;
  • ООО «Новострой-71», генеральный директор — Семенов Максим Викторович, г. Тула, ул. Оружейная, д. 32, тел.: 52−55−11, телефон аварийно-диспетчерской службы 52−55−11;
  • ООО «Новый город», генеральный директор — Дорогов Сергей Владимирович, г. Тула, ул. Перекопская, д. 1А, пом. 46, тел.: 52−40−20, сайт novgorod71.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «УК «Новый коммунальный путь», генеральный директор — Боровиков Виктор Михайлович, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 19, пом. 1, тел.: 52−48−90, сайт: uonkp.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52−48−90;
  • ООО «УК «Новые Черемушки», генеральный директор — Комаров Максим Сергеевич, г. Тула, ул. Строителей, д. 2, пом. 1, тел.: 8−910−158−70−89, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54, 8−903−840−58−81 (котельные и насосные);
  • ООО «УК «Новое время», генеральный директор — Колчев Дмитрий Александрович, г. Тула, ул. Хворостухина, д. 33, оф. 1, тел.: 58−10−00, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Новые Технологии Комфорта», генеральный директор — Самойлов Василий Дмитриевич, г. Тула, ул. Вересаева, д. 10-а, пом. 12, тел.: 38−58−41, сайт: uonkp.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Оружейная Столица», генеральный директор — Бочарова Галина Михайловна, г. Тула, ул. Вересаева, д. 2, оф. 313, тел.: 52−37−03, сайт: orujeynaya-stolitsa.kvado.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52−52−72;
  • ООО «Оружейная слобода», генеральный директор — Бондарев Дмитрий Александрович, г. Тула, ул. Марата, д. 24А, тел.: 58−84−08, сайт: ukslobodao.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы 56−54−54.
  • ООО «Управляющая компания «Платоновский лес» — генеральный директор – Мужилова Ольга Константиновна, г. Тула, пр. Ленина, д. 113, тел.: 52−50−32, сайт: platonovles.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 70−10−74;
  • ООО «Плехановская УК», генеральный директор — Борзов Анатолий Вячеславович, г. Тула, пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 12, тел. 75−20−68, сайт: оооплехановскаяук.уксайт.рф, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−953−188−23−95;
  • ООО «УК Подъем», генеральный директор — Лазарев Роман Александрович, г. Тула, ул. Ак. Обручева, д. 1/6, оф. 21, 25−07−02, сайт: pod-em.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 35−34−93.
  • ООО «Развитие Сервис», генеральный директор — Романова Мария Александровна, г. Тула, ул. Хворостухина, д. 27, тел.: 52−39−72, тел.: 38−49−37, сайт: razvitie. i-gkh.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «РСК-71», генеральный директор — Алексевнин Игорь Александрович, г. Тула, ул. Кутузова, д. 10-а, тел.: 38−51−24, сайт: рск71. рф, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО фирма «РЭМС», генеральный директор — Тимохин Сергей Сергеевич, г. Тула, ул. Калинина, д. 79А, оф. 2, тел.: 40−85−85, сайт: rems71.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 40−22−22;
  • ООО «УК «Родной дом», генеральный директор — Фомина Ирина Алексеевна, г. Тула, ул. Циолковского, д. 2 Г, оф. 26, тел.: 8−920−272−80−08, сайт uksm.reformagkh.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Согласие», генеральный директор — Фаршатова Любовь Владимировна, г. Тула, ул. Марата, д. 172, оф 9, тел.: 41−06−10, сайт ук-согласие.рф, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71−76−16;
  • ООО УК «Современник», генеральный директор — Позднякова Оксана Николаевна, г. Тула ул. Оборонная д. 102 лит. Б1 оф. 3, тел.: 71−77−10, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Союз», генеральный директор — Дроздов Кирилл Андреевич, обл. Тульская, р-н. Дубенский, п. Дубна, ул. Первомайская д. 25 пом. 3, тел.: 8−953−438−23−01, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−950−904−36−47;
  • ООО «Свои», генеральный директор — Турбин Сергей Борисович, г. Тула ул. Новомосковское ш., д. 46, оф. 11, тел.: 71−00−99, сайт. uksvoi71.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Свой дом», генеральный директор — Смирнов Михаил Михайлович, г. Тула, ул. Академика Обручева/Агеева д. 1/6, тел.: 52−27−06, сайт: свойдом71. рф, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Славянка», генеральный директор — Синченко Ольга Алексеевна, г. Тула, ул. Марата, д. 184Б, оф. 215, тел.: 70−05−64, сайт: ук-славянка.рф, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «УК Северная Мыза», генеральный директор — Рогов Александр Михайлович, Тул. обл., Ленинский р., д. Мыза, микр. Северная Мыза, бул. Победы, д. 1, тел.: 8−950−901−22−91, 8−950−901−11−42, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−950−900−90−67;
  • ООО «Спектр», генеральный директор — Синченко Ольга Алексеевна, г. Тула, ул. Марата, д. 184Б, оф. 203, тел.: 70−05−64, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Смарт-Сервис», генеральный директор — Нежданов Антон Алексеевич, г. Тула, пр. Ленина, д. 130, пом. 299, тел.: 75−38−88, сайт: uk-smartservice.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−902−696−22−20;
  • ООО «СтройМАКС», генеральный директор — Липенцов Андрей Львович, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 47А, тел.: 70−20−29, сайт: ukstroymax.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52−52−72, 52−00−07;
  • ООО «СпецСтрой», генеральный директор — Страхова Юлия Вячеславовна, Тул. обл., Ленинский, с. Осиновая Гора, Первый Восточный проезд, д. 9, тел.: 71−46−35, сайт: Ukspecstroy.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−950−906−88−61 (для мкд на ул. Кутузова), 71−46−30 (для мкд на ул. Г. Маргелова), 8−920−788−97−71 (для мкд в мкр. Левобережный);
  • ООО «СЭЖД» (Служба эксплуатации жилищного фонда), генеральный директор — Кирьянова Елена Анатольевна, г. Тула, ул. Калинина, д. 14, оф. 4, тел.: 40−82−03, 8−950−910−85−38, сайт: сэжф. рф, телефон аварийно-диспетчерской службы: 40−22−22;
  • ООО УК «Стандарт-Сервис», генеральный директор — Никитина Тгрануи Гарниковна, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, оф. 205, тел.: 71−14−02, сайт. tula-standart-s.com, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО УК «Светлый дом», генеральный директор — Черняева Анна Владимировна, г. Тула, ул. Галкина, д. 15, оф. 5, тел.: 52−40−17, сайт: светлыйдом71. рф, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «СтройТехМонтаж», генеральный директор — Балашов Кирилл Ильич, г. Тула, п. Южный, ул. Первомайская, д. 8, тел.: 8−920−777−43−87, сайт: st-montag.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54, 8−920−777−43−87;
  • ООО «Система», генеральный директор — Сидорин Василий Васильевич, г. Тула, ул. Кауля, д. 49/1, тел.: 52−40−13, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52−40−13, 8−920−787−95−55;
  • ООО «Тульское жилищное хозяйство», генеральный директор — Голомысов Дмитрий Петрович, г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 5, тел.: 76−10−61, сайт: тулжилхоз. рф, телефон аварийно-диспетчерской службы: 58−02−80, 8−950−922−67−22;
  • ООО УК «Твой Управляющий», генеральный директор — Попова Татьяна Ивановна, г. Тула, ул. М. Горького, д. 1Б, оф. 1,3,4 тел.: 71−06−21, сайт: твой-управляющий.рф, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−915−782−35−90;
  • ООО «УК ТЕМП», генеральный директор — Звягина Галина Александровна, г. Тула ул. Циолковского, д. 2 г, оф. 22, тел.: 77−04−43, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «ТРИС», генеральный директор — Агулов Денис Игоревич, г. Тула, ул. Кирова, д. 119, оф. 24, тел.: 79−00−02, сайт: tris-tula.com, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54, 79−00−02, 8−930−797−42−69;
  • ООО Управляющая компания «Тулица», генеральный директор — Юрчикова Юлия Владимировна, г. Туда, пр-т. Ленина, д. 112, тел.: 52−50−32, телефон аварийно-диспетчерской службы: 70−10−74, 75−35−73;
  • ООО «УК» ТОКТО», генеральный директор — Колчев Дмитрий Александрович, г. Тула, ул. Хворостухина, д. 33, оф. 1, тел. 71−71−92, сайт: ooo-tokto.kvado.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Тульская городская управляющая компания», генеральный директор - Аливохина Марина Николаевна, г. Тула, ул. Арсенальная, д. 20а, оф. 309, тел.: 52−18−09, 75−34−02, сайт: тульская-городская-ук.рф, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71−78−80;
  • ООО «Тульский техник», генеральный директор — Кутепов Сергей Николаевич, г. Тула, ул. Оборонная, д. 40, оф. 203, тел.: 30−47−92, 38−50−59, 8903−840−50−59, сайт: tulteh.usluga.me, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−920−790−03−00;
  • ООО «Жилищно-Эксплуатационная Компания «Тульский дом», генеральный директор — Пасюта Александр Викторович, г. Тула, ул. Михеева, д. 11, кор. Б, тел.: 55−14−54, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−962−274−85−85;
  • ООО «УК Тульский двор», генеральный директор — Киселев Иван Анатольевич, г. Тула, ул. К. Маркса, д. 5, оф. 404, тел. 58−89−41, сайт: uktuladvor.ru, 58−73−68, 8−953−952−12−75;
  • ООО «Тульская эксплуатационная компания», генеральный директор — Рогов Александр Валерьевич, г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 11, тел.: 38−46−33, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «УютДом», генеральный директор — Назаров Роман Анатольевич, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 47А, оф. 308, тел.: 70−41−41, сайт: uk-ud.com, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52−00−07;
  • ООО УК «Управ-Сити», генеральный директор — Демидов Виктор Сергеевич, г. Тула, ул. Галкина, д. 15, тел.: 58−07−78, сайт: upravciti.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «Фаворит», генеральный директор — Романова Мария Александровна, г. Тула, ул. Марата, д. 73, тел.: 70−40−34, сайт: ukfavorit71.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО «УК «Центральная», генеральный директор — Макеева Светлана Анатольевна, г. Тула, пр. Ленина, д. 145, пом. 9, тел.: 37−84−16, сайт: ук-центральная-тула.рф, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−967−431−68−50;
  • ООО УК «Чистый город», генеральный директор — Салькова Ирина Николаевна, г. Тула, ул. Кирова, д. 153А, тел.: 70−29−60, 70−17−29, сайт: uk4gorodtula.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−910−588−91−93, 8−930−791−44−87;
  • ООО «УК «Эталон», генеральный директор — Северьянов Денис Андреевич, г. Тула, ул. Кл. Цеткин, д. 4, оф. 410, тел.: 74−00−56, 74−00−57, сайт: etalon71.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8−953−194−77−78;
  • ООО «Этажи», генеральный директор — Сазонов Михаил Борисович, г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Шмидта, д. 3, оф. 1, тел.: 23−95−22, сайт: etazhi.reformagkh.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54;
  • ООО Управляющая компания «Южная», генеральный директор — Щипцова Ирина Валерьевна, г. Тула, пр. Ленина, д. 112, тел.: 52−50−32, сайт: ukuzhniy.ru, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56−54−54, 70−10−74;
  • ООО «ЭЛИТ ДОМ», генеральный директор — Денисенко Юлия Ивановна, г. Тула, Красноармейский пр., д. 25, оф. 120-а, тел.: 71−74−77, 8−920−773−33−77, 8−999−775−06−27, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71−77−20.

 

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