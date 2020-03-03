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Последнюю водоразборную будку в Туле перенесут во двор краеведческого музея
Фото: vk.com/tulainpast.

Последнюю водоразборную будку в Туле перенесут во двор краеведческого музея

Собственник участка согласился безвозмездно отдать ее городу.

Последнюю сохранившуюся в Туле водоразборную будку перенесут во двор областного краеведческого музея, на ул. Советскую, 68. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Тула ушедшего века»:

- Мы благодарим администрацию города и министерство культуры Тульской области за помощь в согласовании этого места и возможность в будущем создать в спасенной будке музей истории водопровода.

Сообщается, что будку, расположенную на углу улиц Староникитской и Петра Алексеева, собственник участка согласился безвозмездно отдать городу.

Команда неравнодушных туляков — Никита Бурлаков, Мария Воронцова, Елена Тенцер, Михаил Тенцер, Сергей Уруев — планирует составить профессиональную оценку состояния будки, выполнить проект ее реставрации и составить смету. Ожидаемая стоимость ремонтно-реставрационных работ может составить несколько миллионов рублей.

 

Подробнее об истории тульского водопровода и водоразборных будок в частности написал материал Сергей Гусев. Читайте по ссылке.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:10 +3
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