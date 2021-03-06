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Фонд Ильи Варламова собирает деньги на сохранение тульской водоразборной будки
Фото из архива Myslo.

Фонд Ильи Варламова собирает деньги на сохранение тульской водоразборной будки

На следующий этап нужно 194 343 рубля. Собрано пока около 5%.

Фонд «Внимание*» открыл сбор средств на следующие этапы сохранения уникальной тульской водоразборной будки: стены будки нужно обшить досками, восстановить резной карниз, а в помещении настелить пол. После восстановления водоразборная будка станет экспонатом краеведческого музея и будет доступна для посетителей.

Подробности спасения будки можно прочитать в нашем сюжете. Хотите поддержать проект? Вам сюда.

Напомним, водоразборный домик был построен около 1900 года. В Туле таких было около трех десятков. Будка выполняла свою функцию до 1930 года, потом ее перевели в жилой фонд.

В 2015 году умер последний житель дома, участок приобрели риэлторы и в 2020 году будку собирались снести. К этому времени она была единственным уцелевшим домиком. К счастью, с помощью активистов будку удалось спасти. Ее разобрали и перенесли во двор краеведческого музея.

«Профессиональные плотники и реставраторы очень многое делают бесплатно, а на необходимые расходы присылают деньги жители Тулы и немногочисленные крупные спонсоры: Артемий Лебедев пожертвовал 100 тыс. рублей, а магазин «Леруа Мерлен» прислал материалы для фальцевой кровли, — пишут на сайте фонда «Внимание». — На новом месте сначала сделали основание для домика, повторив оригинальную технологию: кирпичный фундамент, облицованный белым известняком. Там, где плиток не хватало, взяли от аналогичной будки, снесённой ранее. Затем волонтёры собрали стены и крышу дома».

справка

*Внимание — благотворительный фонд сохранения исторического наследия в России. Мы оказываем помощь в сборе средств, консультируем и помогаем спасти от разрушения объекты культурного наследия нашей страны. Учрежден фондом Городские Проекты Ильи Варламова и Максима Каца.

Сюжет: Спасение последней водоразборной будки
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:00 +2
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