Фонд Ильи Варламова собирает деньги на сохранение тульской водоразборной будки

Фото из архива Myslo.

На следующий этап нужно 194 343 рубля. Собрано пока около 5%.

Фонд «Внимание*» открыл сбор средств на следующие этапы сохранения уникальной тульской водоразборной будки: стены будки нужно обшить досками, восстановить резной карниз, а в помещении настелить пол. После восстановления водоразборная будка станет экспонатом краеведческого музея и будет доступна для посетителей.

Подробности спасения будки можно прочитать в нашем сюжете. Хотите поддержать проект? Вам сюда.

Напомним, водоразборный домик был построен около 1900 года. В Туле таких было около трех десятков. Будка выполняла свою функцию до 1930 года, потом ее перевели в жилой фонд.

В 2015 году умер последний житель дома, участок приобрели риэлторы и в 2020 году будку собирались снести. К этому времени она была единственным уцелевшим домиком. К счастью, с помощью активистов будку удалось спасти. Ее разобрали и перенесли во двор краеведческого музея.

«Профессиональные плотники и реставраторы очень многое делают бесплатно, а на необходимые расходы присылают деньги жители Тулы и немногочисленные крупные спонсоры: Артемий Лебедев пожертвовал 100 тыс. рублей, а магазин «Леруа Мерлен» прислал материалы для фальцевой кровли, — пишут на сайте фонда «Внимание». — На новом месте сначала сделали основание для домика, повторив оригинальную технологию: кирпичный фундамент, облицованный белым известняком. Там, где плиток не хватало, взяли от аналогичной будки, снесённой ранее. Затем волонтёры собрали стены и крышу дома».

справка

*Внимание — благотворительный фонд сохранения исторического наследия в России. Мы оказываем помощь в сборе средств, консультируем и помогаем спасти от разрушения объекты культурного наследия нашей страны. Учрежден фондом Городские Проекты Ильи Варламова и Максима Каца.