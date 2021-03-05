Бороться с весенним паводком в Тульской области будут 10 тысяч человек

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Предполагается, что в зону подтопления попадут 14 низководных мостов в Туле, Ефремове, а также в Белевском, Кимовском, Куркинском, Одоевском, Суворовском и Щекинском районах.

Из-за этого может нарушиться прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами, в которых проживают 2361 человек, в том числе 260 детей.

Также вода может затопить участок дороги «Ефремов – Данков» и частные дома в тупике реки Воронки (26 домов с населением 29 человек) и д. Нижние Присады в Туле (11 приусадебных участков с населением 20 человек), а также в с. Дедилово Киреевского района (32 приусадебных участка с населением 81 человек).

Для смягчения прохождения паводка в регионе создана группировка численностью более 10 тысяч человек и около 2 тысяч единиц техники. При необходимости будет привлечена аэромобильная группа Тульского спасательного центра.