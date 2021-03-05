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Под Тулой пьяный гонщик протаранил машину ГИБДД
Фото очевидца.

Под Тулой пьяный гонщик протаранил машину ГИБДД

Гонщик пытался уйти от полицейских, но не смог.

В четверг вечером, 4 марта, на территории Ленинского района во время патрулирования на дороге «Тула-Яковлево» сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на ВАЗ-21099, который нарушал ПДД и совершал опасные маневры.

Полицейские потребовали от водителя, чтобы он остановился. Но тот проигнорировал и нажал на педаль газа. У автодороги «Тула-Алексин» водитель ВАЗа не справился с управлением и съехал в кювет, выезжая из него задом он протаранил машину ГИБДД. После этого 33-летний нарушитель был задержан. 

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что в отношении водителя составлено три протокола: за отказ от остановки транспортного средства, отказ от медосвидетельствования и неподчинение законному требованию сотрудников полиции. 

В результате ДТП никто не пострадал. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:37 +5
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