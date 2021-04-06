Уровень воды в Упе снизился на 50 сантиметров
Паводок отступает.
За сутки уровень воды в тульских реках снизился. Так, в Упе он упал на 50 см, в Воронке — на 5 см. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.
На территории города подтопленных участков и жилых строений нет. Тем не менее движение по мосту в районе села Федоровка пока остается перекрытым.
Напомним, постоянный мониторинг за паводковой обстановкой ведет оперативная группа Центра гражданской защиты и спасательных работ.
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